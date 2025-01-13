回響／石虎公園沒石虎 苗縣府：恢復原植被

苗栗縣卓蘭鎮「石虎公園」（大安溪生態公園）挨批破壞石虎棲地，聯合報系專題報導現況及銀合歡入侵。苗栗縣政府昨表示，公園現地以恢復原植被為主，維持野生動物廊道，且鄰近的老庄溪「石虎橋」近年確有穩定石虎通過利用。

石虎公園在大安溪、老庄溪匯流口附近，地處苗栗、台中石虎族群交流關鍵場域，周邊縣道140線、台3線、苗52線都是石虎路殺熱區；2018年石虎公園第一期工程竣工，挨批破壞石虎棲地，現況還有外來種銀合歡入侵，卻未見石虎蹤跡。

縣府指出，監察委員2019年因石虎公園案，糾正水利署、縣政府、卓蘭鎮公所後，水利署、縣府補助公所，也請專業團體協助，以恢復原植被為主，維持野生動物廊道暢通。

至於地方曾建議活化公園，轉型親子公園，但縣府評估，如果親子公園帶來人潮，反而會衝擊石虎野生動物生態，認為不宜。

石虎公園因沒有相關監測，無法確認有沒有石虎活動，但距離公園老庄溪上游不到1公里處，縣府爭取林業及自然保育署國土綠網瀕危生物保育計畫，2021年建置2座石虎橋，即友善野生動物水管式跨河通道，監測發現有石虎穩定利用管內及上方通過。

針對外來種銀合歡入侵石虎公園，卓蘭鎮公所指出，銀合歡屬全日照先驅植物，防治相當棘手，縣府與生態團體合作，徵詢專家學者意見與參考案例，裕隆汽車製造公司也參與育種，去年起在公園大安溪沿岸種植原生種植物，今年還會再種，成林後自然演化汰除銀合歡。

卓蘭鎮公所指出，石虎棲地是疏林草原與森林交界的環境，會盡力維持疏林草原生態，園內採取不砍除銀合歡的策略，但每2個月清除步道雜草，維持1公尺寬度可供步行，未來成為生態及環境教育場域。