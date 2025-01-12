「石虎公園」破壞棲地 不見石虎只見外來種擴散

外來種植物占領石虎公園 製表／胡蓬生、洪敬浤 苗栗縣是台灣石虎最重要的棲地，卓蘭鎮公所先前獲前瞻計畫補助七千二百萬元在大安溪畔興建「石虎公園」，因大規模移除植栽、引進水泥化工程，破壞棲地，遭監察院糾正，工程喊停。記者直擊，大批強勢外來種銀合歡已入侵，卻未見石虎蹤跡。

石虎公園正式名稱為大安溪生態公園，二○一八年一期工程竣工前，從空照圖可見現場已打造成石虎造型的生態池和步道，基地內原有天然植栽全數移除，原本二期工程要蓋服務中心、兒童遊戲區，還有造林計畫等，都因監委糾正後喊停。

來自新北的一家四口觀光客，昨天頂著寒流到石虎公園，看到園區荒煙蔓草，還以為走錯地方。他們說，原以為這裡是石虎生態公園，特地帶小孩來玩，順道增加保育生態的體驗，沒想到卻是破壞石虎棲地的地方，「跟原本預期差很多」。

記者上周走訪石虎公園，公園內人煙稀少，除了步道勉強可見，到處長滿雜草；當年一期設置的步道、橋梁、水池造景仍在，在公園南側、靠近縣道一四○線，有一片深綠色的銀合歡林相，樹梢與一旁的高架道路相當，高度約三層樓，面積約○點五公頃，還有多處零星植株在石虎造型的生態池北側，也有片高度略低的帶狀銀合歡林。

卓蘭鎮公所表示，石虎公園規畫近五公頃，步道、水池、橋梁等約兩公頃，還有近三公頃因工程喊停，維持原有地貌；經估算，公園內的銀合歡成林面積約零點五公頃。

鎮公所表示，一四○縣道大安溪沿岸整片都是銀合歡林，植株延伸進入石虎公園，現已委託專家在公園內栽植原生植物，採自然演替方式抑制外來種擴散。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，石虎公園周邊因早期開發，導致生態空缺，外來種植物才會入侵，要恢復生物多樣性，須維持最低限度擾動，不要用都會區景觀公園的方式去經營，才能恢復生態。

台灣石虎保育協會創會長陳美汀博士認為，石虎適應性強，林相並非影響石虎棲息的關鍵因子，但目前欠缺不同林相對石虎棲地和食物鏈影響的調查；銀合歡會影響整個生態環境，造林維持生物多樣性，對石虎是好事，但仍須謹慎，以免破壞原有棲地。

在地議員陳春暖認為，當初石虎公園爭取中央補助，花了八千多萬元施工，現在荒煙蔓草，未來不管要再改造或者造林，都應該發揮功能，可作為環境生態教育場域，並且維護石虎棲地。