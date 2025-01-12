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冷眼集／石虎公園沒石虎 中央地方成共業

聯合報／ 本報記者洪敬浤
苗栗縣「石虎公園」因大規模移除原生植栽，遭批破壞石虎棲地，遭監察院糾正後工程喊卡。記者現場直擊，公園內雜草叢生，強勢外來種植物銀合歡入侵。記者黃仲裕／攝影
苗栗縣「石虎公園」因大規模移除原生植栽，遭批破壞石虎棲地，遭監察院糾正後工程喊卡。記者現場直擊，公園內雜草叢生，強勢外來種植物銀合歡入侵。記者黃仲裕／攝影

斥資八千萬元打造的卓蘭石虎公園，原本計畫書描繪的預期效益極為華麗，好比每年吸引五萬遊客、創造二點五億元觀光產值，如今卻成為沒有石虎、被強勢外來種銀合歡霸占的蚊子公園，站在人煙稀少、遍地荒草的公園中，更顯得荒謬至極。

八年前中央推出前瞻基礎建設計畫，投入八八二四點九億元，在全台推動軌道、綠能、水環境等重大建設，吸引地方政府爭相提案；其中水環境建設目標之一為優化水質、營造水環境，帶動各地河川整治風潮，但也因此帶來大量水泥化工程破壞生態，引發環團討伐。

石虎公園當初拿到七千二百萬元前瞻水環境計畫補助，要設置濕地公園淨化老庄溪，提供環境教育基地，結合綠能溫室與市民農園等，打造卓蘭鎮大型觀光景點，沒想到動工後，基地內的綠色植栽全遭剷除，換來一個徒有石虎造型水池，卻沒有石虎棲地的園區。

公園一期竣工後引發外界譁然，環團批評破壞生態，危及石虎族群，監委調查後糾正，使得二期要興建的遊客中心等設施喊停；當初移除原生植栽，公園內光禿禿一片，給了周邊銀合歡入侵的破口，已在公園南、北形成帶狀林相，成為新的生態難題。

石虎公園已被列為公共工程的負面案例，也是地方政府爭取補助款的慘痛教訓；為了補助款入袋，地方往往誇大建設效益，以石虎公園為例，產業效益高達五億元、每年吸引五萬名遊客、帶動二點五億元觀光效益，還能帶動每天二百五十名運動人口，在缺乏嚴謹的審查把關下，信口開河的效益被照單全收，八千萬的民脂民膏成了打水漂。

諸多地方公共建設長期以來都有財務與效益評估不實的問題，也因此造就出一代又一代的蚊子館、蚊子園區。地方政府有拚建設的施政壓力，爭搶中央預算無可厚非，但精算建設帶來的好處和能否永續經營的財務，是預算應否放行的關鍵，中央、地方都該建立制度，避免浪費公帑，也葬送寶貴生態。

公共工程 前瞻基礎建設 濕地公園 石虎 蚊子館 觀光景點 財務

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