公共工程反破壞棲地 監委批園區設施成動物陷阱

苗栗縣卓蘭鎮石虎公園獲前瞻「水環境」預算補助七千二百萬元，加上公所自備款，合計逾八千萬元，二○一八年一期工程完工後引發環團抗議。監察委員王幼玲等人隔年會勘後，以政府公共工程破壞石虎棲地，一口氣糾正水利署、苗栗縣政府、卓蘭鎮公所，要求檢討改進，不能讓石虎步上雲豹滅絕的後塵。

監委點名水利署，審查委員歷次會議提出應盤點石虎活動情形，避免做硬體工程，研擬生態補償措施，實際上已屆工程決標期限，審查徒具形式，更忽略周邊已有石虎路殺事件，未進行生態補償就通過審核，水利署把關失職。

監委履勘現場發現，公園高度人工化，現場設計三面光水泥溝渠，不利野生動物利用，生態池優養化，大雨後排水不良、泥沙漫淹，未達成「水環境」改善目標。

監委認為，苗栗縣府為提案單位，對卓蘭鎮公所提報的產業效益五億元、觀光效益二點五億元、五萬人次遊客量，未核實審查就照單全收，更忽視石虎在大安溪流域覓食習性，未進行生態補償，也未落實生態檢核。

監委認為，當地原本掩埋營建廢棄物，鎮公所要改善環境立意良善，效益評估卻遠超出預期，明知鄰近一四○縣道為石虎路殺熱區，檢核表卻記載「無關注物種」，園區設施反成動物陷阱；開工後經縣府要求修正工程內容，卻未立即停工，破壞現地後才提改善方案。

王幼玲在糾正案指出，石虎保育等級已提升為「瀕絕」，每少一隻都會威脅族群存續，尤其遭路殺的石虎腸胃還有剛捕食的老鼠，多是覓食後過馬路被撞死，也有懷胎或哺乳中的母石虎遭路殺，棲地保育刻不容緩。