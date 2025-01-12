外來種霸占石虎公園 多種原生樹自然淘汰銀合歡

銀合歡名列世界百大外來種植物，會分泌含羞草素並抑制其他植物生長，入侵台灣以屏東恆春半島面積最大，超過五千公頃，形成單一林相。苗栗卓蘭大安溪沿岸也有成片銀合歡林，鎮公所與台灣山林復育協會合作，分三年種植一百種以上的在地原生植物，透過自然演化抑制擴散。

農業部林業及自然保護署新竹分署表示，銀合歡原產於中南美洲、太平洋群島，一九七六年引進台灣栽種，作為紙張原料；銀合歡適應力強，根部、落葉分解後釋放毒性，抑制其他植物生長，最後形成純林，影響生物多樣性，莢果、種子也含生物鹼毒性。

新竹分署表示，銀合歡生長時需要全日照，桃竹苗夏冬季節分明，加上東北季風強勁，入侵擴張速度較南部緩慢，但仍須慎防。

台灣山林復育協會表示，銀合歡是強勢先驅物種，過去以砍除方式防治，反而擴散更快，只要周邊種源充足，有原生樹種、草本植物進入銀合歡林，可透過自然演替取代。

協會表示，石虎公園周邊早期開墾為農地，原生樹種已被移除，去年起透過人工種植一千株原生樹種，今年、明年各種植二千株，原生樹種有上百種，例如榔榆、破布子、槲櫟、白匏仔等，還有灌木、草本植物等，結合企業認養與志工種樹，預計十年內可填補生態空缺。

協會理事長蔡智豪說，石虎公園地形屬於高灘地，原始棲地不是純森林，而是森林與疏林草原，把高灘地都種滿樹，無法達成生物多樣性，也不利石虎棲息，除了種植周邊的原生樹種，還要把小型喬木、大型灌叢種回去。

卓蘭鎮公所表示，紅外線監控相機曾拍到銀合歡林下有石虎現蹤，不會刻意砍除銀合歡，也不清除芒草或野草，避免銀合歡繼續擴散，等原生樹種長大後，可自然取代銀合歡。