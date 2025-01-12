友善石虎 農民能領生態薪水

石虎棲地位於淺山，與農地、林地重疊，農業部林保署推動生態服務給付，給友善野生動物的農民「生態薪水」。

苗栗通霄有養雞戶被石虎吃掉六成家禽，架設圍網與裝監控相機後，雞隻不再被偷吃，如果還拍到石虎現身，雞農就能領獎金。南投中寮農民則種紅薯養老鼠，讓石虎抓老鼠吃，兼顧農耕與保育。

林保署四年前推出生態給付方案，針對石虎、草鴞、水獺與水雉等物種，農民若配合友善耕作，不使用除草劑、毒鼠藥、獸夾等，農藥檢查符合規範，每公頃給付二萬元，若裝設紅外線監控相機拍到石虎等現蹤，可再領一萬元獎金。

苗栗縣通霄鎮有養雞戶，白天採放養，夜間關在籠舍，雞舍有四十隻，有次被石虎偷吃剩下十五隻，經通報苗栗縣府後，現場架設圍網，避免石虎再入侵雞舍，另裝設監控相機，雞隻沒再被偷吃，不到一個月拍到石虎身影，成功領取一萬元獎勵金。

南投縣友善農地範圍包含集集鎮、中寮鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉等，家禽飼養戶若發現石虎入侵，通報縣府可獲得獎勵金三千元，配合裝設自動相機，拍到「本尊」也有獎金。

中寮鄉范姓農民是養雞農戶，他的農場內有二隻石虎經常出沒，因為石虎常捕食老鼠，他在農場內種植紅薯，可吸引老鼠來吃，石虎來了會捕捉老鼠，偶爾還是有雞隻被偷吃，但除了領獎勵金，農會推動綠色保育產品認證，消費者也樂意購買友善石虎產品，帶動農友的保育意願。

中寮農民田懷生說，中寮鄉永福社區保留自然淺山生態，十多年來推動農村再生計畫，開啟生態保育之路，村民推廣生態友善耕作，組成環境巡守隊，農村記錄到石虎、白鼻心、大冠鷲等野生動物。

田懷生說，冬季枯水期農田水源少，山區也乾旱，野生動物被迫下山找水源，遭路殺、犬殺時有所聞，社區透過太陽光電把下游野溪水源，抽回上游蓄積，維持終年有水，讓野生動物也有水喝。