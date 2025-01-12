去年45隻石虎慘遭路殺 歷年新高

台灣瀕臨絕種的野生貓科動物石虎，近年保育意識提升，不過，苗栗縣府統計，去年縣內石虎路殺事件高達廿七件，比起前年十八件大幅增加，石虎死亡紀錄更達卅一件，創下歷年新高。

台灣動物路死觀察網統計，近五年全台石虎路殺死亡數逐年提高，二○二○年十八件，去年已高達四十五件，也是歷年新高。石虎媽媽、台灣石虎保育協會創會長陳美汀說，各地不斷新闢或拓寬道路，恐影響石虎生存。

苗栗縣農業處表示，去年苗栗縣石虎路殺廿七件，不明原因死亡二件、套索陷阱死亡二件，去年石虎死亡紀錄達卅一件，創下歷年新高；石虎路殺數量增加，研判為族群往外擴散，加上石虎辨識度提高，民眾通報數也增加。

農業部生物多樣性研究所野生動物急救站統計，石虎救傷紀錄二○二二年廿二隻、二○二三年廿八隻、二○二四年廿六隻，救傷原因中，路殺、車輛撞擊仍排第一，去年共有九隻，其次陷阱受困五隻、犬類動物攻擊三隻。

野生動物急救站表示，近三年石虎傷亡數量持平，雖然友善石虎的農民、社區提高，但車禍路殺仍是石虎死因第一名，減少路殺仍待政府、民間共同努力。

根據台灣動物路死觀察網統計，近五年石虎路殺件數逐年提高，二○二○年十八件，二○二一年廿五件、二○二二年卅二件、二○二三年四十一件、二○二四年四十五件；今年元月迄今也已發生二件，路殺地點為苗栗後龍、苗栗市。

據統計，從二○一一年起，全台石虎路殺死亡數最多的地區，苗栗縣一五二隻排第一，其次為南投縣六十六隻、台中市廿七隻、彰化縣十八隻；二○二三雲林縣一隻、二○二二年嘉義市一隻。

學者研究，全國石虎族群數量推估為五百至六百隻，主要棲地集中在苗栗、南投等地。

苗栗縣府委託調查縣內石虎族群數量，二○二二年報告顯示，苗栗石虎族群為三三九點九隻至三六二點六隻，全縣僅泰安鄉無石虎現蹤紀錄。

陳美汀說，石虎辨識度提高，導致路殺通報數大增，這種說法有可能，但不斷開發道路、破壞棲地更嚴重；石虎公園附近的一四○縣道，路殺數已明顯減少，但各地新闢或拓寬道路，會加劇人虎衝突。

陳美汀舉例，也屬路殺熱區的苗栗一二八縣道，通霄鎮烏眉國中、國小路段剛完工，居民還希望繼續拓寬其他路段，都會帶來威脅。