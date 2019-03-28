石虎保育／路殺熱區…反光警示不能少

苗栗一四○線卓蘭大橋前有「石虎之鄉」的意象，但附近一、二公里處卻是石虎路殺的熱區。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

「這些公路上保護石虎的措施，統統不及格。」曾經是國道公路警察局大隊長陳英傑，退休後投身石虎保育志工。他陪同記者會勘幾條石虎路殺熱區的路段，批評現有作為多是表面功夫。

陳英傑說，苗廿九線從後龍溪大橋到新港大橋，僅三．六公里，就發生四起石虎路殺，而且集中在二公里處附近。

他建議在道路兩側設置仿國道的門架式警告標誌，提醒用路人進入石虎出沒、路殺熱點路段，減速慢行，搭配測速器提醒；因石虎大多夜間出沒，應採用夜間能自動閃爍的ＬＥＤ警告標誌，字體加大，凸顯石虎的圖案，與其他號誌區隔。警示路段的護欄、安全島可塗上反光、醒目的塗料，甚至改變道路鋪面顏色，以各種手段來示警。

陳英傑並建議讓苗廿九線成為帶狀的環境教育場域，結合居民、學校、志工和網路社群廣為宣導，導入戶外教學、環境生態解說活動，不僅提供居民就業機會，讓保育石虎觀念往下扎根，也盼這條路廊成為石虎保育的示範區。

在路殺熱點路段設置防護網，引導動物改道側溝或排水箱涵跨越道路，是國內外常見的手法。高公局在國三通霄段的跨越橋，讓出三分之一橋面鋪設綠帶，打造生態廊道，完工六年來，拍到十五次石虎穿越紀錄。

苗栗縣政府也找石虎專家姜博仁在路殺熱區、苗廿九線二公里處的南側路邊，設置高二公尺防護網，阻擋石虎從丘陵直接穿越馬路到後龍溪畔，並引導改走道路下方的涵洞穿越公路。他說，今年初已拍到石虎被防護網擋路、轉頭離開的畫面，但涵洞與道路有六公尺落差，要再設計友善木梯提高石虎使用率。

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