禁藥風波／體育署：請國訓4月15日前給交代

體育署長高俊雄（中）希望教練、選手能親自出面說明。 記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

兩屆奧運舉重金牌好手許淑淨陷入禁藥風波後，台灣體壇連環爆，中華奧會依照世界反禁藥組織（ＷＡＤＡ）三月六日來函，公布其他涉及禁藥選手名單，包含許淑淨與仁川亞運金牌得主林子琦在內，另有健力、健美及田徑選手，總計十一人。

許淑淨爆發禁藥風波，外界也質疑她在被禁賽後繼續領的選手營養金，及退役後轉任教練所領到的薪資是否需要繳回，連帶影響到舉重國家隊總教練蔡溫義是否適任等問題。

體育署署長高俊雄昨天在例行記者會表示，體育署對國訓中心專任教練（非國家級教練）的聘用沒有准駁權，許淑淨禁賽相關事件，也是兩周前調出公文才得知。

許淑淨與林子琦體內所含的違規物質完全相同，被認為「誤食」的理由過於牽強，因此將矛頭指向蔡溫義，認為他不適宜繼續擔任舉重國家隊總教練。

高俊雄表示，希望教練、選手能親自出面說明，並請國訓中心在四月十五日前就此事件作出回覆。

而在十一人禁藥名單公布後，前奧運跆拳道國手、現任桃園市政府體育局長莊佳佳也傳出未依規定向ＷＡＤＡ回報登錄行蹤而遭禁賽；她表示，二○一七年反禁藥組織選擇幾個選手追蹤（禁藥），她未被通知登錄，沒有禁藥問題，對於沒有回報登錄行蹤一事，正在申訴中， 她強調「沒有服禁藥」。

除了莊佳佳外，仁川亞運摘下女子五十三公斤級金牌的黃韻文，也出現在世界跆拳道聯盟官網公布的禁賽名單，對於兩人為何沒出現在昨天的違反禁藥名單，中華奧會表示，由於兩起事件非由奧會藥檢檢驗出，且世跆盟已在官網上公告，因此未列入。