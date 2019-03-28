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舉重／藥檢未過關！ 許淑淨世錦賽銀牌飛了

2019-03-28 00:05聯合報 記者林宋以情李京昇徐如宜／連線報導

許淑淨在仁川亞運以破世界紀錄的佳績奪金。圖為抓舉101公斤失敗，差點壓到自己。 ...
許淑淨在仁川亞運以破世界紀錄的佳績奪金。圖為抓舉101公斤失敗，差點壓到自己。 圖／聯合報系資料照片
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我國兩屆奧運舉重金牌許淑淨，去年初未通過藥檢，國際反禁藥組織（ＷＡＤＡ）來函中華奧會要求公布姓名及禁賽期限，且須依規定繳回二○一七世錦賽抓舉銀牌。這是我國舉重代表隊近廿年來，第六起禁賽案例。

許淑淨二○一七年世錦賽前藥檢呈陰性，但因為運動禁藥管制系統（ＡＤＡＭＳ系統）檢測出生物指數異常，經日本三菱實驗室進一步檢測後，確定內含雄性賀爾蒙禁用物質。

中華奧會的禁藥管制委員會去年五月決議將許淑淨禁賽三年，但她在六月宣布退役。今年三月六日ＷＡＤＡ來函，要求依運動禁藥管制規範公布禁賽運動員名單，才讓事件曝光。

許淑淨表示，二○一七年台北世大運因腳傷無法出賽情緒低落，失眠情況嚴重，因而服用具改善情緒與壓力效果的膳食補充劑，「身為資深運動員深知誤服，感到內疚，已向中華奧會運動禁藥管制委員會作相關說明」。

二○○○年雪梨奧運，包括三屆世錦賽女子六十三公斤級金牌得主陳瑞蓮、吳美儀、陳柏甫未通過藥檢，男子選手楊景翊二○一五年世錦賽前藥檢未過，仁川亞運女子六十三公斤級金牌林子琦，則在二○一六年里約奧運前遭驗出禁藥，去年國際仲裁法庭追加禁賽八年。

蔡溫義（中）曾帶許淑淨（右）、林子琦奪得佳績。 圖／聯合報系資料照片
蔡溫義（中）曾帶許淑淨（右）、林子琦奪得佳績。 圖／聯合報系資料照片
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中華奧會副秘書鄭世忠表示，過去基於保全選手隱私，及大多是誤食違反規定，不願造成二次傷害，並非針對許淑淨特例，將遵照運動禁藥管制規範，四月五日前會公布名單。

許淑淨父親許永明昨表示，相信女兒；國訓中心執行長李文彬說，她已在三月十四日以希望再進修為由離職。

奧運里約失眠

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