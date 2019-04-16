親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
福衛七號將啟航
非洲豬瘟拉警報
政治
軍事
綜合

韓國瑜嗆「台灣人有錢 還是扁家有錢」

2019-04-16 00:46聯合報 特派記者王慧瑛蔡孟妤／連線報導

洛城圈粉 高雄市長韓國瑜在洛杉磯演講，吸引上千華僑參與；會前再批三位總統搞壞台灣...
洛城圈粉 高雄市長韓國瑜在洛杉磯演講，吸引上千華僑參與；會前再批三位總統搞壞台灣經濟。 記者王慧瑛／攝影
分享
高雄市長韓國瑜在美國批評陳水扁馬英九蔡英文三任總統搞殘台灣經濟，針對相關的回應，昨再抨擊蔡英文執政讓台灣人民經濟非常辛苦，質疑扁家「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢？」還說他不理解馬英九退休後再辦經濟論壇，是補償作用？還是希望全民關心經濟。

韓國瑜美西時間十四日上午在洛杉磯演講，主題為「點亮高雄、創新經濟」，吸引上千名華僑參與，現場促選總統聲音不絕於耳，氣氛宛如選戰造勢大會。

韓演講時先提到孫中山倡導的三民主義，接著話鋒一轉表示，三民主義到了高雄有新解，分別為民不聊生、民心思變、民氣可用，暢談他為高雄拚經濟的成果以及理念。

值得觀察的是，韓前天指三任總統搞殘台灣經濟，昨天演講會前，韓針對相關的回應再次重批。媒體詢問韓「蔡英文說拚經濟不是喊口號」，韓國瑜回應「重點是結果怎麼樣，拿出成績來，已經執政三年，重點是老百姓感受如何，大多數台灣人民經濟的確非常辛苦，騙不了人。」

韓國瑜並反問民進黨執政者，怎麼跟長期支持者交代，「現在經濟發展這個樣子，兩岸互動緊張，對外關係困難，經濟又這麼疲軟，不用再辯，要面對現實。」

針對高雄市議員陳致中說，父親陳水扁在總統任內對台灣經濟相當有貢獻，韓國瑜回擊，到底是台灣人民有錢？還是他家有錢？大家心裡都看得很清楚，不要再去糊弄、欺騙。

至於馬英九辦公室回應本月底辦「重振台灣經濟競爭力研討會」，邀請韓國瑜出席，韓表示「我是不好意思說，因為八年的總統任內，該做的衝經濟、顧人民，有沒有做到大家自己評論；退休後再辦經濟論壇，是補償作用還是希望全國民眾關心經濟？我不理解，若他邀請我，能排得出時間，我當然樂意參加。」

韓國瑜重申，一名大學生畢業在高雄當上班族平均月薪約一千美元出頭，薪資水平很快連印度、巴基斯坦都會追上，低薪代表經濟疲軟，台灣經濟鬼混二、三十年，人民心中都有一把尺，「當然要怪罪總統」。

韓國瑜蔡英文馬英九陳水扁總統大選
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

韓國瑜密會洛杉磯市議員 約飯店房間碰面談招商

2019-04-15 23:09

吳敦義：經濟最差的是蔡 陳致中酸韓：市政放兩邊

2019-04-16 00:32

回應韓國瑜 民進黨：就是馬英九執政傾中把台灣經濟搞殘

2019-04-15 16:02

韓國瑜訪美被批 高市議會國民黨團：民進黨政治擺第一！

2019-04-15 15:49

韓國瑜再諷扁馬 「台灣經濟鬼混二、三十年」

2019-04-15 14:37

發言越來越麻辣？韓國瑜：我本性善良溫和

2019-04-15 14:34

3任總統搞殘台灣經濟？柯文哲：歷史共業

2019-04-15 14:32

國中班導：韓國瑜正直品格至今未變

2019-04-15 14:07

高市新聞局長陪韓國瑜訪美 缺席議會挨轟 她有話要說

2019-04-15 13:48

韓國瑜訪美 民進黨議會黨團批選總統造勢

2019-04-15 12:48

韓國瑜訪矽谷獲頒市鑰 議員：盼韓以總統身分再回來

2019-04-15 12:21

「美國行一次得罪三批人」 他預言韓國瑜將迎來最大麻煩

2019-04-15 11:27

不滿王淺秋訪美缺席 新聞局官員被綠營轟出議事廳

2019-04-15 11:23

韓國瑜訪美抵達聖荷西 數百名僑胞高舉「非韓不投」

2019-04-15 10:14

韓國瑜在美轟台灣 徐世榮：國民黨與中共仇恨已無距離

2019-04-15 09:13

韓國瑜回應陳致中 到底是台灣人民有錢還是他家有錢

2019-04-15 04:00

韓國瑜洛城千人演講會 華僑大排長龍

2019-04-15 00:20

韓國瑜洛城大唱山歌 大談招商「政府是整椎師」

2019-04-15 00:18

韓國瑜批3台大法律總統 搞殘台灣經濟

2019-04-15 00:16

郭董也拋20字建言 跟韓國瑜不同調

2019-04-15 00:11

搞殘經濟？馬辦邀韓國瑜 出席競爭力研討會

2019-04-15 00:06

搞殘經濟？ 蔡英文：台商回台投資破1200億

2019-04-15 00:00

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 遭回嗆：多做基本功

2019-04-14 21:13

回應台大法律系搞殘台灣經濟 陳致中：那應該是國民黨

2019-04-14 21:04
看更多

熱門文章

「美國行一次得罪三批人」 他預言韓國瑜將迎來最大麻煩

2019-04-15 11:27

韓國瑜回應陳致中 到底是台灣人民有錢還是他家有錢

2019-04-15 04:00

【重磅快評】境外勢力攏係假？綠互打竟讓蔡賴網軍現形

2019-04-15 07:39

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

2019-04-15 15:40

郭台銘：支持對台灣最好的人 韓國瑜是最好的人選

2019-04-15 11:54

「人民有錢、還是扁家有錢」 陳致中：打口水戰沒意義

2019-04-15 10:59

民進黨毀滅賴清德？孫大千指出有這五大絕招

2019-04-15 08:25

韓國瑜為何沉寂17年無人聞問？ 學者說原因

2019-04-15 12:15

挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

2019-04-15 14:04

賴清德要小英網軍別再出手 但台南民進黨部主委卻出招

2019-04-15 15:47

史上最強「老母雞」熄火22年還活著 就為讓下一代凌空…

2019-04-15 08:00

林濁水問蔡英文：當年對扁忠誠 後來硬逼扁退黨

2019-04-15 08:25

獨／日本發布共機繞台照 暴露中共空軍新戰術

2019-04-15 22:48

林濁水稱蔡英文硬逼扁退黨 網友：林濁水13年前也逼過

2019-04-15 15:04

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

2019-04-15 10:16

國民黨擬「民調徵召」 韓陣營：有覺悟不可能迴避

2019-04-15 12:51

柯文哲：台灣變這樣不能只怪3任總統 大家都有份

2019-04-15 12:04

賴清德說別吃統麵 惹怒韓粉還扯上泡麵之爭！

2019-04-15 18:51

李毅來台接觸民進黨還傳話給國台辦 陸委會竟不知情

2019-04-15 09:36

韓國瑜在美轟台灣 徐世榮：國民黨與中共仇恨已無距離

2019-04-15 09:13

陳菊：陳文成林宅血案是謀殺案 無關永久保密

2019-04-15 18:54

同樣幫過蘇貞昌 立委初選待遇不同

2019-04-15 16:15

獨／為韓國瑜解套 國民黨總統擬採「民調徵召」

2019-04-15 12:50

郭台銘：國防靠美國靠不住 不該跟美買武器

2019-04-15 11:55

韓批三個總統搞殘台灣經濟 吳：尊重但我不完全認同

2019-04-15 14:59

空軍戰機服役逾廿年 專家：美軍更高齡仍是主力

2019-04-15 12:04

【重磅快評】「投誠方便麵」背後的「誠實棒棒糖」

2019-04-15 10:32

不滿王淺秋訪美缺席 新聞局官員被綠營轟出議事廳

2019-04-15 11:23

400億買新戰車與救濟車 固守台版奧馬哈沙灘

2019-04-15 12:08

回應韓國瑜 民進黨：就是馬英九執政傾中把台灣經濟搞殘

2019-04-15 16:02

郭台銘：韓國瑜是最好的人選 支持對台灣最好的人

2019-04-15 12:13

影／英德之爭「正國會」挺誰？ 林佳龍回答這7個字

2019-04-15 11:24

李毅被驅逐前投書：韓國瑜八成要選 台海可能平靜10年

2019-04-15 11:13

韓國瑜訪美抵達聖荷西 數百名僑胞高舉「非韓不投」

2019-04-15 10:14

李毅讓蘇貞昌撿到原子彈 羅智強：這戲在演什麼？

2019-04-15 15:03

發言越來越麻辣？韓國瑜：我本性善良溫和

2019-04-15 14:34

林濁水：韓國瑜拚經濟口號很庶民 但行家會皺眉

2019-04-15 08:55

是否選邊站？ 莫健：2020美國不會支持特定一方

2019-04-15 13:21

幕僚批韓國瑜「黃袍加身」 王金平：根本不是我的意思

2019-04-15 20:04

張善政：蔡政府阻礙兩岸交流 換掉她！

2019-04-15 20:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top