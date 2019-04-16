韓國瑜嗆「台灣人有錢 還是扁家有錢」

洛城圈粉 高雄市長韓國瑜在洛杉磯演講，吸引上千華僑參與；會前再批三位總統搞壞台灣經濟。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜在美國批評陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統搞殘台灣經濟，針對相關的回應，昨再抨擊蔡英文執政讓台灣人民經濟非常辛苦，質疑扁家「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢？」還說他不理解馬英九退休後再辦經濟論壇，是補償作用？還是希望全民關心經濟。

韓國瑜美西時間十四日上午在洛杉磯演講，主題為「點亮高雄、創新經濟」，吸引上千名華僑參與，現場促選總統聲音不絕於耳，氣氛宛如選戰造勢大會。

韓演講時先提到孫中山倡導的三民主義，接著話鋒一轉表示，三民主義到了高雄有新解，分別為民不聊生、民心思變、民氣可用，暢談他為高雄拚經濟的成果以及理念。

值得觀察的是，韓前天指三任總統搞殘台灣經濟，昨天演講會前，韓針對相關的回應再次重批。媒體詢問韓「蔡英文說拚經濟不是喊口號」，韓國瑜回應「重點是結果怎麼樣，拿出成績來，已經執政三年，重點是老百姓感受如何，大多數台灣人民經濟的確非常辛苦，騙不了人。」

韓國瑜並反問民進黨執政者，怎麼跟長期支持者交代，「現在經濟發展這個樣子，兩岸互動緊張，對外關係困難，經濟又這麼疲軟，不用再辯，要面對現實。」

針對高雄市議員陳致中說，父親陳水扁在總統任內對台灣經濟相當有貢獻，韓國瑜回擊，到底是台灣人民有錢？還是他家有錢？大家心裡都看得很清楚，不要再去糊弄、欺騙。

至於馬英九辦公室回應本月底辦「重振台灣經濟競爭力研討會」，邀請韓國瑜出席，韓表示「我是不好意思說，因為八年的總統任內，該做的衝經濟、顧人民，有沒有做到大家自己評論；退休後再辦經濟論壇，是補償作用還是希望全國民眾關心經濟？我不理解，若他邀請我，能排得出時間，我當然樂意參加。」

韓國瑜重申，一名大學生畢業在高雄當上班族平均月薪約一千美元出頭，薪資水平很快連印度、巴基斯坦都會追上，低薪代表經濟疲軟，台灣經濟鬼混二、三十年，人民心中都有一把尺，「當然要怪罪總統」。