吳敦義：經濟最差的是蔡 陳致中酸韓：市政放兩邊

在馬英九總統任內曾任行政院長的國民黨主席吳敦義表示，尊重韓國瑜的發言，但不完全認同。圖為吳敦義（圖）為張善政新書站台。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨再次批評三位總統搞殘台灣經濟；在馬英九總統任內曾任行政院長的國民黨主席吳敦義表示，尊重韓的發言但不完全認同，指「經濟最差的是蔡英文」。扁子陳致中則反擊韓訪美似乎是選總統，讓高雄市民情何以堪。

吳敦義表示，他擔任行政院長時，經濟成長率為百分之十點六三，是四十年來最高，國家競爭力排名全世界第六名，如果按照兩千萬人口以上的國家規模，ＩＭＤ（瑞士洛桑管理學院）把台灣考核為全世界第二名，「至少這兩年半經濟不錯」。

吳敦義說，韓國瑜如果說得詳細一點會比較好，有的總統貪汙舞弊，有的廉潔有效率，怎能一併而比？蔡英文說現在經濟是廿年來最好的，但有媒體的社論比較廿年來經濟狀況，她是最差的一個。

前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，父親八年執政，台灣經濟成長率高、失業率低、政府收支平衡。

針對韓國瑜批「是人民有錢，還是扁家有錢？」陳致中表示，高來高去沒有意義，只是耍嘴皮、打口水戰。

高雄市長韓國瑜批扁家「到底是台灣人民有錢，還是他家有錢」，高市議員陳致中回批韓訪美是為選總統，讓市民情何以堪。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

陳致中反問韓，到底現在心思是在市政還是選總統？寧可花三二九萬元去美國參加兩場閉門座談，但媒體報的都是僑胞造勢大會鼓勵選總統，訪美重點若是如此，二七七萬名市民情何以堪？指韓訪美根本是「選總統放中間、市政放兩邊」。

台北市長柯文哲則說，台灣如果跟南韓與新加坡比起來進步很少，變成這樣不是只有三個人的責任，而是歷史共業。