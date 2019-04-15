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國中班導：韓國瑜正直品格至今未變

2019-04-15 14:07世界日報 記者高梓原／洛杉磯報導

跨越半個世紀的異國重逢，國中老師感嘆韓國瑜天差地別，六字評價送他。攝影／高梓原
跨越半個世紀的異國重逢，國中老師感嘆韓國瑜天差地別，六字評價送他。攝影／高梓原
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跨越近半個世紀的重逢，沒想到當年「放牛班」的學生，如今已是台灣政壇的新星。韓國瑜國中級任導師錢文霈14日表示，和當年比起來，韓國瑜已經天差地別，不過真誠、熱心、正直的品格到如今未變。

在14日舉辦的「點亮高雄 創新經濟」演講會上，錢文霈與妻子從西柯汶納市趕到會場，與曾教過的學生韓國瑜闊別40多年後重逢。錢文霈說，沒想到對方依然記得自己，他問韓：「還記不記得我」，沒想到韓國瑜第一句便是「錢文霈老師好」，真是讓他意外又驚喜，更感到非常光榮。

錢文霈回憶，當年是板橋海山國中三年三班畢業班的級任導師，教過韓國瑜一年的數學課，當時班級是「特殊才藝班」，通俗來說就是大家所說的「放牛班」。記得當時的韓國瑜還有一頭茂密黑髮，外形也較帥氣，且算是班級中個頭較高的男生，所以都坐在班裡的後排。

他說，當年的韓國瑜絕不是乖孩子，在班上很活潑，但沒有表現出來那麼強烈的領導和政治才能。不過印象中的他就是非常的真誠、熱心和正直，對一些班級中不公平的事情，他都會站出來，這種品格如今也沒有改變。印象最深的是，當年韓國瑜的家長非常重視他的功課，當年韓父在聯考前便來學校找他，雙方就韓國瑜未來的升學專門深談過一次。

如今的久別重逢讓錢文霈激動不已，他表示，其實早就知道韓國瑜12日要到洛杉磯，但因為家裡有些遠、又一票難求，所以沒法出席12日機場接機和13日的晚宴活動，後來透過朋友交涉和溝通，主辦方知道他是韓國瑜的老師，特別安排讓他14日到會場來，也坐在距離韓國瑜很近的地方。

韓國瑜如今和當年在校時已經是天差地別，現在真的是讓他這個做老師的與有榮焉，相信他未來會面臨是不是要帶著台灣人民一起往前走的抉擇，也相信他能夠做一個非常好的領袖。

跨越半個世紀的異國重逢，國中老師感嘆韓國瑜天差地別，六字評價送他。攝影／高梓原
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跨越半個世紀的異國重逢 國中老師感歎韓國瑜天差地別 六字評價送他 高梓原
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