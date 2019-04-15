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郭台銘：支持對台灣最好的人 韓國瑜是最好的人選

「美國行一次得罪三批人」 他預言韓國瑜將迎來最大麻煩

2019-04-15 11:27聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜近日訪美在當地僑胞間掀起轟動，盡顯其政治魅力。在被問到總統話題時，他回應「三任台大法律系總統搞殘台灣經濟」說法引起極大反應，中華大學講座教授杜紫宸表示韓國瑜的發言恐怕為他引來了大麻煩。

韓國瑜在美國受到僑胞們的熱烈歡迎，但其發言被專家批評：言多必失。聯合報系資料照片...
韓國瑜在美國受到僑胞們的熱烈歡迎，但其發言被專家批評：言多必失。聯合報系資料照片。
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韓國瑜在洛杉磯參加座談會時，大膽直言「過去三任中華民國總統，都是台大法律系高材生，他們主政後讓台灣的經濟、競爭力變成殘廢」，批評「這二、三十年來，台灣鬼混得厲害」，一席話打臉藍綠兩黨的執政成績。對於自己引發的韓流效應他則認為這代表人心思變，「提醒政治人物要以民為本，不是在權力兩字上打轉」。

中華大學講座教授杜紫宸表示韓國瑜的發言恐怕為他引來了大麻煩。圖擷自 FB: ...
中華大學講座教授杜紫宸表示韓國瑜的發言恐怕為他引來了大麻煩。圖擷自 FB: 杜紫宸
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雖然韓國瑜在美一路受到僑胞熱烈的歡迎，杜紫宸昨日卻在臉書留下「韓國瑜僅僅二天，得罪了三大批人」，為韓在美國行引起的效應感到憂心。他分析韓國瑜得罪的三批人分別是「搞殘說得罪了所有台大法律系的畢業生、放鴿子得罪了全球玉山協會的會員」，不過最大的麻煩「恐怕是得罪了中國大陸網民」，認為韓在哈佛發表的20字箴言中「科技靠日本、國防靠美國」將引起中國網民極大的反彈。

韓國瑜在哈佛大學演講時提及「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」，這20個字是台灣未來發展的關鍵。對此郭台銘隨即提出若能調整為「國防靠和平、市場靠競爭、科技靠研發、命運靠自己」則會更好。

韓國瑜韓流競爭力
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