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郭董也拋20字建言 跟韓國瑜不同調

2019-04-15 00:11聯合報 記者尹慧中／台北報導

鴻海董事長郭台銘在粉專提到，對高雄市長韓國瑜在哈佛拋二十字說法有些建議。 圖／聯...
鴻海董事長郭台銘在粉專提到，對高雄市長韓國瑜在哈佛拋二十字說法有些建議。 圖／聯合報系資料照片
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鴻海董事長郭台銘在個人臉書粉專發文，談到高雄市韓國瑜哈佛的演講，並提出「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己」的二十字個人看法。

郭台銘在個人粉專發文提到，「剛剛看到了韓市長在哈佛二十字對於台灣未來的命運，我個人對這二十字有些建議，我同意韓市長的二十字（「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」）框架，但有不同的看法：「國防靠和平，市場靠競爭，技術靠研發，命運靠自己。」

哈佛韓國瑜高雄市郭台銘

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