韓國瑜出席晚宴 近千粉絲瘋狂

「韓國瑜，選總統！」「韓國瑜，救台灣！」「選總統！救台灣！」南加州僑界將近900位民在13日晚由全球玉山科技協會主辦的歡迎晚宴中，以雷動的呼聲向高雄市長韓國瑜喊話，強烈表達對韓國瑜帶領台灣人民打造「台灣安全，人民有錢」的美好願景。

韓國瑜當晚在聖蓋博市喜來登大酒店，近千民眾熱烈掌聲和歡呼聲中進場，從宴會大廳到主桌短短50公尺通道，早早被大批媒體和熱情民圍個水洩不通，韓國瑜和太太李佳芬一路抱拳向熱情民致意，且不時伸出手與民握手寒暄，非常親民。

企業家劉偉民作致辭引言人表示，今天洛杉磯僑胞終於見識到韓流的威力，韓流無堅不摧、無戰不克。洛杉磯雖然沒有紅地毯歡迎韓國瑜，但相信在場的每個人都有一顆熱愛韓國瑜的心，韓市長所到之處，可聽到千千萬萬人的呼喊，正是代表他們無限的期待和渴望。

韓國瑜在全場「韓國瑜，選總統！」「韓國瑜，救台灣！」「選總統！救台灣！」的雷動呼聲中登台致辭。他表示，「不到海外不知世界大，不接觸僑胞不知道大家的熱情」，日前在波士頓訪問，已感受到海外僑胞的熱情，今天洛杉磯的場面更是震撼人心，彷彿去年高雄「三山」造勢情景再現，他非常感動。

韓國瑜表示，他的一生「為情所困」，從小來自父母和家人的親情，長大之後的愛情和朋友的友情，將他團團圍住，這次出國更是感受到人在異國的僑民，對故國之情濃似海。僑胞的熱情和對台灣的關切，都深深感動他。

韓國瑜最後呼籲洛杉磯的台灣民，明年1月11日回台灣投票，韓國瑜高舉酒杯：「打好中華民國保衛戰，明年1月11日台灣見！」

13日南加州僑民歡迎高雄市長韓國瑜及市長代表團晚宴，原計劃600人，現場卻達880人左右。會場舞臺以台灣的都會夜景作背景，「點亮高雄，創新經濟」的標語以及會場前方左右兩邊兩大巨大屏幕相當醒目。白色和粉紅色兩層桌布覆蓋的全場88張大圓桌，使用美國和中華民國國旗裝飾，只有會場前方的三桌主桌擺放鮮花，整個會場簡樸而莊嚴。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥，致辭時特別感謝主辦單位為籌備此次活動所付出的心力。他表示，去年曾專程前往高雄，深切感受到高雄民的熱情和高雄發展的無限潛力。他祝福韓國瑜市長訪問美國圓滿成功。

企業代表、鑽石吧前市長林錫智在致辭時表示，他自己在美國政界12年，從來沒有感受民像對韓市長這般的熱情，這種震撼美國沒有，相信全世界也少見。他表示，韓國瑜「台灣安全，人民有錢」打動人心，如果高雄的蔬菜水果來到洛杉磯，相信一定會引起銷售熱潮。

出席當晚歡迎晚會的國會議員趙美心和劉雲平分別上台致辭。趙美心表示，韓國瑜帶來像超級明星成龍那樣的人氣，給人留下深刻印象，她表示，台灣是美國第11大貿易夥伴，希望未來雙邊攜手發展，建造繁榮穩定安全的美台關係。

劉雲平表示，自己的父母52年前在高雄結婚，自己三歲來美，今天見到高雄市長，非常開心。他表示，台灣是美國重要夥伴，希望台灣國富民強，期望韓國瑜為高雄經濟和台灣人民拿出靚麗成績。