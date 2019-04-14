韓：3任總統把台灣經濟搞到殘廢

2019-04-14 13:52 聯合晚報 特派記者 聯合晚報 特派記者 王慧瑛 ／洛杉磯13日電



高雄市長韓國瑜美西時間13日下午在洛杉磯參加「圓桌招商座談會」後，談振興高雄經濟的想法，也談韓流現象帶給台灣政治人物的意義。記者王慧瑛／攝影 王慧瑛 分享 facebook

「廉價式、意識形態式口號 應被淘汰」

高雄市長韓國瑜在洛杉磯參加圓桌招商座談會，他表示，過去三任中華民國總統，都是台大法律系高材生，他們主政，讓台灣經濟、競爭力變得殘廢了，這二三十年來，台灣鬼混得厲害，前陣子去新加坡參訪，感觸良深。

韓國瑜說，韓流現象只是一個代名詞，代表人心思變，他到高雄時間不長，高雄市民將近90萬選票支持他，就是人心思變，過去一些很廉價式的、意識形態式獲得政權的方式，應該要被淘汰，他去趟香港澳門、就被扣上賣台帽子。

他表示，莫忘世上苦人多，現況就是非常多台灣人在受苦，韓流現象給大家的意義是，提醒台灣政治人物，以民為本，不是在權力兩字上打轉。

韓國瑜晚間參加南加僑界歡迎韓國瑜晚宴，現場席開約70桌，演唱美國、中華民國國歌，場邊掛支持土包子選總統布條，華裔聯邦眾議員趙美心、華裔聖蓋博市長卜君毅出席，趙送給韓一只賀狀，藝人張琍敏也盛裝到場，現場僑胞慷慨激昂，促韓選總統歡呼聲不絕於耳。韓被僑胞簇擁入場，不斷揮手微笑回應。

高雄市長韓國瑜美西時間13日晚間參加「南加僑界歡迎韓國瑜市長及參訪團晚宴」，現場席開約70桌，氣氛熱絡。現場演唱美國、中華民國國歌(見圖)。 特派記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜美西時間13日晚間參加「南加僑界歡迎韓國瑜市長及參訪團晚宴」，現場席開約70桌，氣氛熱絡(見圖)。 特派記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜美西時間13日晚間7時許參加「南加僑界歡迎韓國瑜市長及參訪團晚宴」，場邊掛「支持土包子選總統」布條。記者王慧瑛／攝影 王慧瑛 分享 facebook

主持人與貴賓致詞時，不斷拱韓國瑜表態是否參選總統，韓國瑜說，僑胞熱情他感受到了，明年是中華民國生死保衛戰，請大家1月11日一定要回台灣投票，台灣見。雖然沒明說選不選，但韓一番話耐人尋味。

高雄市長韓國瑜在洛杉磯參訪，他說，政府是一個整椎師角色，對應在投資上，就是把環境做出來，水不通把水接通，電不通把電接通，企業家自己會去飛。高雄市政府不可能幫大家接訂單、管理公司、降成本，身為高雄市長應帶著產業轉型帶著產業衝，一旦政治人物與政府了解自己角色扮演，力量就會釋放出來。

韓國瑜訪美行程馬不停蹄，上午先訪以分析大數據著稱的Taboola公司，副總裁俞寧寧簡報，談大數據應用與發展遠景。韓邀請她到高雄設立分部。

韓國瑜隨後拜訪洛杉磯副市長Nina Hachigian（何契珍），雙方在市政府會談一小時，韓說高雄與洛杉磯都是港都城市，未來有許多交流、合作機會，韓並邀請何契珍訪問高雄。

高雄市長韓國瑜（中）送給洛杉磯副市長Nina Hachigian（右）一幅有高雄特色的版畫。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

韓國瑜下午參加全球玉山經濟論壇，他表示，高雄是長期沉睡的巨人，負債3000億，是全台最窮城市，地面上5000個洞，地底下箱涵還有1萬個洞，很多市政建設耽擱，其實高雄有條件成為全台最棒的城市。