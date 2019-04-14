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洛城會僑胞 韓國瑜：有雄心壯志保衛中華民國

2019-04-14 00:13聯合報 特派記者王慧瑛楊濡嘉謝雨珊高梓原張越／波士

高雄市長韓國瑜訪美，僑胞自製海報標語，表達熱情歡迎。 記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜訪美，僑胞自製海報標語，表達熱情歡迎。 記者王慧瑛／攝影
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高雄市長韓國瑜訪美，在波士頓與僑胞餐敘時，要僑胞在明年一月十一日回台投票。外界聯想他將參選，韓說，他想表達的是明年總統大選中華民國生死存亡保衛戰，誰能保衛中華民國就投誰一票。他從年輕時，就有雄心壯志保衛中華民國。

韓國瑜與僑胞相約「明年一月十一日台灣見」，當時坐在台下的韓妻李佳芬臉色有點凝重。李事後接受訪問時表示，韓國瑜在台上提到一月十一日投票，沒有其他意思，只是為國民黨拉票，請僑胞回台投票支持，但話講得太快，少講了回台投票「給國民黨」。

韓國瑜訪美行程馬不停蹄，離開波士頓後，於美西時間十二日傍晚飛抵洛杉磯。韓受訪指出，明年一月十一日是中華民國生死存亡保衛戰，希望廣大台灣人民擦亮眼睛，誰能保衛中華民國就投誰一票，海外僑胞也要踴躍回來投票。

記者追問「大家都認為你可以保衛中華民國」，韓回應，他在年輕時就有雄心壯志，「我們」一直都是中華民國熱烈捍衛者，這一點無庸置疑，並請百姓檢視其他總統參選人，有沒有提出類似強而有力的政策和決心。

記者再問「你有意願選總統嗎？」韓說，任何人當選二○二○年中華民國總統，都必須讓中華民國非常安全。國外友人也擔心台灣的未來，情勢越來越危險，安全是第一要務。其次，當總統一定要讓台灣人民賺到錢，因此才會說下一屆總統必須做到「台灣安全、人民有錢」，誰能帶來繁榮、安全就支持誰，他沒有要對號入座。

韓國瑜在波士頓缺席常熟飯店僑胞早餐會，僑界傳出「陰謀論」，質疑有人搞破壞。韓表示，他不會負面聯想到「陰謀論」，只因遊覽車司機不清楚路況，十五分鐘路程開了快一個半小時。因為必須趕往機場，實在到不了，對出席早餐會的僑胞非常抱歉。

此外，韓國瑜到洛杉磯後原訂參加全球玉山科技協會晚宴，主辦單位表示，韓國瑜夫婦因過敏等症狀無法參與宴會，由高雄市副市長葉匡時代表出席。

韓國瑜中華民國洛杉磯總統大選

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