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韓國瑜出訪跑透透 名嘴酸：他真的對高雄有愛嗎？

韓：年輕時 就有雄心保衛中華民國

2019-04-13 16:12世界日報 記者張越／聖蓋博市報導

應全球玉山科技協會之邀，前來洛杉磯訪問的中華民國高雄市市長韓國瑜，12日下午5時半抵達下榻的聖蓋博市喜來登酒店。稍事休息後，他下樓會見記者；面對民眾高呼讓他選總統，韓國瑜表示今後會專門討論。但強調，未來的中華民國總統必須滿足八個字：台灣安全，人民有錢。

當天韓國瑜從波士頓飛抵洛杉磯。他表示，從波士頓到洛杉磯，波士頓天氣很冷，在洛杉磯則感受到了陽光。即使氣候不一樣，城市感覺不一樣，但僑胞們的熱情是一樣的，令該團隊非常窩心，感謝僑胞們對高雄訪問團的熱情接待。有人詢問是不是總統級別熱情？他笑道，他沒有當過總統，過去也沒有遇到過這樣熱情的接待，感覺快被融化了。

有民眾提問，和韓國瑜拍照要付六元，到底是怎麼回事。韓國瑜澄清，他不可能做任何收費。對本地組織此次活動的僑團收取費用，他們並不太清楚。現場有人澄清這是沖洗照片的費用等，但他的團隊不可能收費。他表示，他賣一張老臉，歡迎照相，即使目前顯得比較憔悴，還是不收費。

面對民眾高呼選總統的呼聲，韓國瑜表示，他此行目的是希望招商引資，至於2020年大選，感謝民眾關心，如果找到時間會再說明。他表示，任何人做2020年總統，都有責任要讓整個中華民國安全，目前包括國外的有些人都在擔心台灣的未來。安全是台灣的第一要務，第二，一定要讓台灣人民賺到錢。

他表示，這幾年來人民非常苦，尤其是中低收入戶，更是非常苦。因此他定了一個標準，下一屆總統必須做到八個字：台灣安全，人民有錢，他請2300萬民眾好好思考。

韓國瑜表示，明年1月11日，是中華民國的生死保衛戰，希望台灣人民擦亮眼睛。誰能保衛中華民國，就踴躍投他一票。海外僑胞也希望踴躍回台投票。他從年輕時，就有雄心壯志保衛中華民國。

據悉，12日上午，韓國瑜原本計畫參加波士頓全美台灣同鄉聯誼會的早餐會。但僅需15分鐘的車程，卻因為大巴迷路，開了一個半小時，最終未能成行。事發後有媒體和網友懷疑這是一個陰謀。韓國瑜表示，目前還不知道到底是怎麼回事，但不能妄加猜測。只能說陰錯陽差，他非常抱歉。

韓國瑜記者會。 世界日報記者陳志恒／攝影
韓國瑜記者會。 世界日報記者陳志恒／攝影
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韓國瑜記者會。 世界日報記者陳志恒／攝影
韓國瑜記者會。 世界日報記者陳志恒／攝影
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韓國瑜中華民國洛杉磯

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