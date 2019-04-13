親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
武統學者限離台
藍綠布局拚立委
政院修正公投法
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

獨裁者掰掰！中東北非強人接連垮 下一個難道是…

日職／王柏融一棒致勝能力強 日媒：火腿的優勢

「因為窩囊太久」李艷秋貼文海外瘋韓國瑜大勝馬英九

2019-04-13 10:20聯合新聞網 綜合報導

美西時間12日下午4時許，高雄市長韓國瑜從美東城市波士頓抵達西岸城市洛杉磯，僑胞...
美西時間12日下午4時許，高雄市長韓國瑜從美東城市波士頓抵達西岸城市洛杉磯，僑胞在機場熱情接機，氣氛高昂。記者王慧瑛／攝影
分享

韓流持續延燒，高雄市長韓國瑜在美國時間11日晚間受邀出席波士頓僑界晚餐，席開72桌、近千人參與，甚至多人呼喊「選總統、救台灣」，韓國瑜也向僑胞回應「明年1月11日台灣見」。資深媒體人李艷秋表示，在美國的朋友說，海外對韓國瑜「熱爆」，前總統馬英九、總統蔡英文、北市長柯文哲差多了，至於為何是熱韓，他則說「因為窩囊太久、因為看到希望」。

資深媒體人李艷秋昨日在臉書上發文，她近日聯繫某位在美國的朋友，關心朋友最近在忙些什麼，對方則說是在安排韓國瑜訪美一事，李艷秋好奇詢問「海外對韓有多熱」，朋友表示「熱爆了，晚餐爆桌，再開早餐，又爆桌」。

李艷秋詢問朋友，「比較一下馬英九最紅的時候去美國」，朋友說「比馬當年熱多了」，李艷秋又問「比較一下蔡英文、朱立倫、柯文哲訪美和韓國瑜的熱度」，朋友則說「沒法比，其他人差遠了」。

李艷秋問「為什麼是他」，朋友直說「因為窩囊太久、因為看到希望」。李艷秋表示，海外論台灣政治一向很熱，也有動員的指標意義，韓國瑜才剛到美國，韓流已燒的滾熱，屆時到美西華人重鎮，肯定更加澎湃，尤其韓國瑜又說「明年1月11日台灣見」，看是已吹響海外韓流的召集令。 

李艷秋說，「韓國瑜憑著『溫良恭儉不讓』，就讓海內外藍軍歸隊，但韓流匯集的能量，卻只投射給韓國瑜一人，如果他不選，國民黨和其總統候選人都沾不到光」，直言「這是現在朱立倫和王金平最大的困境，要不要退？」

美西時間12日下午4時許，高雄市長韓國瑜從美東城市波士頓抵達西岸城市洛杉磯，現場...
美西時間12日下午4時許，高雄市長韓國瑜從美東城市波士頓抵達西岸城市洛杉磯，現場人潮壅擠，韓國瑜在警察保護下，步出機場上遊覽車回到飯店。記者王慧瑛／翻攝
分享

李艷秋韓國瑜韓流

相關新聞

影／洛城僑胞熱情接機韓國瑜 擠到「褲子快掉了」

2019-04-13 08:17

韓國瑜喊「明年1月11日台灣見」 李佳芬：是指投票給國民黨

2019-04-13 01:12

王丹是哈佛「合作研究員」？ 議員打臉：是研究工作者

2019-04-13 00:41

韓國瑜喊「中華民國生死保衛戰」 徐世榮：真是練肖話

2019-04-13 07:55

韓國瑜司機迷航錯過時間 波士頓僑胞早餐會缺主角

2019-04-13 00:05

「韓流要來了！」 洛杉磯200多名韓粉接機

2019-04-13 06:27

怎樣才算「了不起的總統」 韓國瑜點出這八字…

2019-04-13 00:12

韓國瑜：兩岸和平 台灣領導人最大挑戰

2019-04-13 00:02

【即時短評】海內外韓流匯流 韓國瑜應已做好選總統準備

2019-04-12 21:17

說韓唬爛讓熊海靈「看不起」他 王丹反嗆「這位奶奶」

2019-04-12 16:15

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

2019-04-12 14:30

韓國瑜：明年選出來的總統必須做到8個字

2019-04-12 13:32

哈佛演講 提問犀利 韓：好幾題超越市長層次

2019-04-12 13:21

冷眼集／魚缸裡的瑜 被消費過頭的王牌

2019-04-12 13:19

要洗衣服了嗎？ 韓國瑜和僑胞相約 明年1月11日台灣見

2019-04-12 13:15

自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文

2019-04-12 11:57

后羿變太陽？ 藍綠推論：韓國瑜選總統「有準備」

2019-04-12 11:50

韓國瑜：誰能做到這8個字 就是個了不起的總統

2019-04-12 09:44

哈佛座談提問犀利 韓國瑜：好幾題超越市長層次了

2019-04-12 09:27

稱不願和豬打架 孫大千諷王丹：自願淪為政爭打手

2019-04-12 08:26

720多位僑胞聚波城見韓國瑜 自製標語：選總統救台灣

2019-04-12 06:31
看更多

熱門文章

韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

2019-04-12 14:30

震盪！ 南市議員退出民進黨團運作 「初選延後如同換柱」

2019-04-12 12:22

自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文

2019-04-12 11:57

蔡總統600多萬票已分散 賴清德向韓國瑜喊話來辯駁理念

2019-04-12 16:26

韓國瑜司機迷航錯過時間 波士頓僑胞早餐會缺主角

2019-04-13 00:05

王丹是哈佛「合作研究員」？ 議員打臉：是研究工作者

2019-04-13 00:41

成徵召韓國瑜絆腳石？ 王金平：自己總統初選一定過關

2019-04-12 11:03

賴清德不會出線？ 周錫瑋：確定是蔡英文

2019-04-12 18:08

【即時短評】退黨只是第一槍 還不是最糟時候

2019-04-12 23:07

說韓唬爛讓熊海靈「看不起」他 王丹反嗆「這位奶奶」

2019-04-12 16:15

蔡賴初選延期「5/22+7」 卓榮泰、羅文嘉的大難題

2019-04-12 11:51

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯P可能宣布選總統

2019-04-12 14:40

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

2019-04-12 19:32

影／洛城僑胞熱情接機韓國瑜 擠到「褲子快掉了」

2019-04-13 08:17

諷蔡英文「滅絕師太」 蔡正元：將用更荒唐手段對付韓國瑜

2019-04-12 10:46

【即時短評】海內外韓流匯流 韓國瑜應已做好選總統準備

2019-04-12 21:17

后羿變太陽？ 藍綠推論：韓國瑜選總統「有準備」

2019-04-12 11:50

要洗衣服了嗎？ 韓國瑜和僑胞相約 明年1月11日台灣見

2019-04-12 13:15

韓國瑜喊「中華民國生死保衛戰」 徐世榮：真是練肖話

2019-04-13 07:55

【重磅快評】侯友宜冒險拆違建vs.柯文哲瘋媽祖話大選

2019-04-12 17:42

楊志良組玉山黨 推張善政選2020總統

2019-04-12 18:16

「韓流要來了！」 洛杉磯200多名韓粉接機

2019-04-13 06:27

韓國瑜喊「明年1月11日台灣見」 李佳芬：是指投票給國民黨

2019-04-13 01:12

1500名傳播學系師生連署 支持NCC裁罰決議

2019-04-12 22:50

蔡明憲揮手退黨 賴清德：同志不要退黨

2019-04-12 18:25

影／韓脫口選總統？藍委盼徵召 王金平：公報會有我名字

2019-04-12 16:23

初選延後蔡明憲退黨 賴清德：不捨，民進黨員別再退黨

2019-04-12 16:30

李毅一早遭驅逐出境 蘇貞昌：剛剛好而已

2019-04-12 10:39

扁將出席募款餐會 大陳島協會：讓扁坐輪椅來躺病床出

2019-04-12 11:58

蔡明憲退黨效應 小英幕僚：蔡總統之前最大的擔心

2019-04-13 00:18

「想選總統先來溝通」盧秀燕成立藍7縣市平台

2019-04-12 14:44

影／真的假的？阿扁右手1秒抖6.6次 唱歌就不抖！

2019-04-12 16:11

誰強制李毅離境？ 陳明通：總統和院長指示

2019-04-12 15:44

哈佛演講 提問犀利 韓：好幾題超越市長層次

2019-04-12 13:21

國民黨誰選總統？盧秀燕：韓國瑜回國就明朗

2019-04-12 16:21

遭評危險親中候選人 柯文哲：親美友中只是求最佳生存位置

2019-04-12 14:57

蔡政府不支持東奧正名 友人：蔡明憲對蔡英文失望

2019-04-12 12:03

韓國瑜：明年選出來的總統必須做到8個字

2019-04-12 13:32

國軍心戰片愛國敢戰六聲道發音 排灣族飛官受矚

2019-04-12 12:20

武統學者李毅遊玉山未登頂 只在非管制林道健行

2019-04-12 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top