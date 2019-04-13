「因為窩囊太久」李艷秋貼文海外瘋韓國瑜大勝馬英九

2019-04-13 10:20 聯合新聞網 綜合報導



美西時間12日下午4時許，高雄市長韓國瑜從美東城市波士頓抵達西岸城市洛杉磯，僑胞在機場熱情接機，氣氛高昂。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

韓流持續延燒，高雄市長韓國瑜在美國時間11日晚間受邀出席波士頓僑界晚餐，席開72桌、近千人參與，甚至多人呼喊「選總統、救台灣」，韓國瑜也向僑胞回應「明年1月11日台灣見」。資深媒體人李艷秋表示，在美國的朋友說，海外對韓國瑜「熱爆」，前總統馬英九、總統蔡英文、北市長柯文哲差多了，至於為何是熱韓，他則說「因為窩囊太久、因為看到希望」。

資深媒體人李艷秋昨日在臉書上發文，她近日聯繫某位在美國的朋友，關心朋友最近在忙些什麼，對方則說是在安排韓國瑜訪美一事，李艷秋好奇詢問「海外對韓有多熱」，朋友表示「熱爆了，晚餐爆桌，再開早餐，又爆桌」。

李艷秋詢問朋友，「比較一下馬英九最紅的時候去美國」，朋友說「比馬當年熱多了」，李艷秋又問「比較一下蔡英文、朱立倫、柯文哲訪美和韓國瑜的熱度」，朋友則說「沒法比，其他人差遠了」。

李艷秋問「為什麼是他」，朋友直說「因為窩囊太久、因為看到希望」。李艷秋表示，海外論台灣政治一向很熱，也有動員的指標意義，韓國瑜才剛到美國，韓流已燒的滾熱，屆時到美西華人重鎮，肯定更加澎湃，尤其韓國瑜又說「明年1月11日台灣見」，看是已吹響海外韓流的召集令。

李艷秋說，「韓國瑜憑著『溫良恭儉不讓』，就讓海內外藍軍歸隊，但韓流匯集的能量，卻只投射給韓國瑜一人，如果他不選，國民黨和其總統候選人都沾不到光」，直言「這是現在朱立倫和王金平最大的困境，要不要退？」