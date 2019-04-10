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王丹酸哈佛演講吹牛 高市府拿邀請函反擊

2019-04-10 23:17聯合報 記者王慧瑛楊濡嘉蔡孟妤／高雄報導

高市新聞局長王淺秋出具哈佛大學和史丹福大學給高市長韓國瑜的邀請函。 記者楊濡嘉／...
高市新聞局長王淺秋出具哈佛大學和史丹福大學給高市長韓國瑜的邀請函。 記者楊濡嘉／攝影
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高雄市長韓國瑜訪美赴哈佛大學演講，遭民運人士王丹在臉書貼文質疑「吹牛、唬爛」。韓國瑜在舊金山回應說，「我呼籲王丹先生真的不要這個樣子，號稱民運人士何時搖身一變，變成綠軍的打手呢？而且角度、觀點愈來愈沒有出息。」

高市府新聞局長王淺秋昨出示哈佛和史丹福大學的邀請函，表示市府從未說是什麼大場面的演講，不管什麼形式，都尊重學術單位的安排。韓市長也慎重準備，願意跟大家交流。中山大學政治所特聘教授廖達琪，是韓國瑜赴哈佛的牽線人。她說，選擇不公開是韓的意思。

韓國瑜9日深夜啟程赴美，備受各界關注。王丹在臉書表示，他是哈佛費正清中國研究中心的合作研究員，但是費正清中國研究中心沒有公告這場演講。他質疑只是閉門座談，嘲諷「劉姥姥進大觀園，就以為上天了，這才是井底之蛙吧！」

韓國瑜昨在舊金山轉機受訪表示，「我們開開心心代表高雄，哈佛大學費正清中心正式發邀請函，我們能交流多少就交流多少，能交幾個朋友就交幾個朋友，能介紹多少就介紹多少，我們是很開心的，這時候潑冰塊是什麼意思？麻煩多關心北韓的金正恩，少扯台灣的事情。」

廖達琪說，今年元月，哈佛費正清研究中心台灣研究小組召集人戈迪溫及中國研究中心主任宋怡明一行人來台灣拜會。戈迪溫等人長期關注兩岸關係、台灣政局等議題，對韓國瑜颳起的韓流旋風感到好奇，也關心他對兩岸議題的態度與策略，因此邀請韓到哈佛大學交流。

韓國瑜哈佛大學舊金山

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