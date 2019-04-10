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韓國瑜訪哈佛 戈迪溫：韓先表達興趣 哈佛才邀請

2019-04-10 03:16世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫(左)表示，韓國瑜與哈佛大學社區的閉門...
哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫(左)表示，韓國瑜與哈佛大學社區的閉門討論將在11日舉行，大家都很好奇韓國瑜對兩岸關係的看法。 記者羅曉媛/攝影
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高雄市長韓國瑜將於11日訪哈佛大學交流，哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫(Steven M. Goldstein)9日表示，此次訪問是由韓國瑜先表達造訪哈佛的興趣，哈佛才欣然相邀，並依照韓國瑜意願，讓他與哈佛社區的與會者進行閉門討論；他說，韓國瑜對兩岸關係的看法將是此次會談大家最想知道的議題。

戈迪溫9日出席華府智庫「國際暨戰略研究中心」聯手布魯金斯及威爾遜中心舉行的台灣關係法40周年研討會，他在會受訪指出，今年一月哈佛台灣研究研討會在高雄舉辦，他們得以與市長韓國瑜見面，當時韓國瑜表達了訪問哈佛大學的意願，而哈佛經常有台灣官員造訪，此次也很高興邀請韓國瑜。

戈迪溫將任閉門討論的主持人，他說，與會者都是哈佛大學社區的人，不會有「外人」。

問及哈佛為何對韓國瑜如此有興趣，戈迪溫說，是韓國瑜對哈佛感興趣，此前馬英九、蔡英文等台灣政治人物都曾在哈佛演講，哈佛也有很多研究中國相關問題的學者，可獲取最多有關兩岸關係的見解。

問及「韓流」席捲台灣，戈迪溫說，不僅台灣，韓流也吹到大陸，而且韓國瑜在所有人認為國民黨已死的時代冉冉升起，成為國民黨新星這是國民黨可以好好利用的(grab it)。

他並提到，韓國瑜一開始可能希望把兩岸關係簡單化，不談政治、只論經濟，但馬英九的經驗證明，在大陸(mainland)與台灣的政治背景下，很難把政治與經濟議題分開。

戈迪溫相信，韓國瑜越往前走，就越會發覺兩岸關係真正的複雜性，「但他很聰明，很有口才(articulate)，我們拭目以待。」

早先哈佛曾表示，此次邀請韓國瑜來訪，是希望讓哈佛和波士頓地區研究中國和台灣問題的學者，有機會以非正式、無政治色彩的論壇方式，與韓國瑜深度交流；參與者是哈佛大學研究中國、台灣問題的教授、學者和學生。

鄭重聲明

本篇內容為聯合報系世界日報版權所有，未經許可不得任意轉載、重製、複印使用。

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