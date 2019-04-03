工總投資高雄1598億元 許立明：都是陳菊任內啟動

2019-04-03 21:09 中央社 高雄3日電



前高雄市代理市長許立明。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 工總今天在高雄舉辦「經濟起飛，高雄啟航」座談，未來3年在高雄投資新台幣1598億元。前高雄市代理市長許立明說，都是前市長陳菊任內啟動，籲市長韓國瑜腳踏實地拚市政。

中華民國全國工業總會今天由理事長王文淵率領200多位企業者舉辦「經濟起飛，高雄啟航」座談會，會中宣布未來3年預計有34家將在高雄投資，行業別52項，累計投資金額1598億元。

許立明在網路群組上發布訊息表示，感謝工總對高雄的投資，但在分析投資項目後，可看出其中有具體內容及地點的產業，都是從陳菊任內即展開；其餘內容尚不明確的，他呼籲韓國瑜專注在市政上，才能將廠商的投資意願，變成真正的投資設廠，請腳踏實地拚市政。

許立明進一步說明，其中，台塑為推動產業轉型升級，仁武廠去年7月就和市府申請變更為甲種工業區，前市府團隊直到去年12月交接前的最後一天前都還在打拚，以趕著提報內政部續審；華邦電宣布未來額外投資600億，但早在去年華邦電就已先和市府簽約，宣布投資3350億元興建12吋晶圓廠，並已在去年10月動土。

另外，中石化去年3月就宣布在亞洲新灣區內的70期和94期重劃區土地自行開發招商，去年12月內政部核定後公告重劃計畫書。南六預計投資醫療與生技產品營運中心35億元，應屬經濟部審核的台商回流申請。

許立明表示，至於台船近年積極配合中央規劃的離岸風電和國艦國造政策，不僅在高雄廠區打造第一座可以乘載超重型離岸風電設備的碼頭，並聯合陽明等船運業者共同投入。國艦國造相關標案得標金額，統計至去年底總共已達178億元。

許立明指出，上述投資項目都在陳菊任內就開始著手或已有初步成績嶄露，台塑、南六和台船等則是配合中央規劃的政策方向，或者是等待中央政府機關審核的計畫。

許立明說，大家都希望高雄好，當然很開心看到這麼多廠商表態願意投資高雄，但並不是辦一場盛大的拜會，這些招商成果就全變成了現任市長的功勞，在資訊搜尋相當便利的現在，很多過去的新聞也都可以佐證。籲請韓國瑜和市政團隊，可以把握過去中央和地方政府攜手打造的成果，努力替高雄吸引更多的投資。