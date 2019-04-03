就職百日團隊民調不及格 韓國瑜允檢討改進

2019-04-03 18:31 中央社 高雄3日電



韓國瑜百日施政滿意度調查報告顯示，團隊施政滿意度是58.9%，韓國瑜表示會檢討改進。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜上任百日，市府今天公布施政滿意度調查顯示韓國瑜團隊滿意度58.9%，是不及格的分數，韓國瑜表示，會檢討改進、謙虛以對。

韓國瑜率首長於市府召開市政會議之前舉行記者會，並公布施政滿意度調查，還宣布市府要放棄對小林村國賠案的上訴，估計府要付出約新台幣3250萬元的賠償金。

市府公布韓國瑜就職百日施政滿意度調查報告顯示，韓國瑜的施政滿意度是61.3%、團隊施政滿意度是58.9%，市民光榮感是76%等，這項調查的有效樣本是2018份，抽樣誤差是正負2.19個百分點。

韓國瑜說，2019是高雄全力衝刺的一年，團隊將以「打造高雄、全台首富」為施政總目標，要發展落實經濟、觀光等，使高雄興旺繁榮，成就高雄南方崛起。

他說，施政亮點在農漁訂單上交出漂亮成績單，開啟「南南合作」、打開外銷通路，據統計目前與33個企業團體簽訂花卉、農漁貨及加工品等訂單，可促成總額93億9376萬元的外銷經濟產值等。

民進黨團發布新聞稿指出，民調題目選擇性設計才有美化的數字，若市府把韓國瑜說過的挖石油、摩天輪、迪士尼等政見列入調查，民調結果一定不一樣。

黨團指出，多數市民希望兩岸城市交流，但更多人希望交流公開透明；韓市府目前的建設預算都還是前朝所編列，看不出其實質城市建設成效，就職百日民調數字參考就好，或可當作韓市府自我感覺良好的依據。

時代力量高市議員黃捷表示，韓國瑜上任以來高雄市人口還在下降，青年沒有光榮感，有的是對市府的無力感，她批評市府要成立青年局拖太久了，青創基金尚未籌足、房價飆升，北漂青年根本回不來。

國民黨黨團總召曾俊傑表示，市團隊還在磨合期，盼團隊跟得上市長腳步多走基層，才能做出令人滿意的市政成績。

莫拉克颱風造成小林村滅村，災民國賠官司在3月底高分院更一審判高市府應賠償15位災民每人150萬到300萬元不等。韓國瑜受訪表示，市府基於照顧人民的立場，可以體會村民冗長的官司纏訟心身俱疲，決定放棄小林村國賠上訴。

民調顯示市府團隊表現不及格，韓國瑜說，不是很在乎民調結果，不過會拿來做參考，允諾檢討改進、謙虛以對。