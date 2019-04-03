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評論韓國瑜施政遭恐嚇攻擊 高市警允儘速破案

2019-04-03 10:42中央社 高雄3日電

高雄市議員鄭孟洳（左）在議會質詢市長韓國瑜後，臉書即有人留言要殺她和其家人，韓要...
高雄市議員鄭孟洳（左）在議會質詢市長韓國瑜後，臉書即有人留言要殺她和其家人，韓要求警察局成立專案小組調查。聯合報記者楊濡嘉／攝影
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民進黨高雄市議員鄭孟洳等人評論市長韓國瑜施政不佳就陸續接到網友洗版、霸凌，甚至恐嚇「讓你全家死」等，民進黨團今天限期市警局1週內破案，局長李永癸允諾儘速清查破案。

民進黨團10餘名市議員上午於議會召開記者會，針對鄭孟洳等議員自韓國瑜就任後對市政監督、發言便遭到網友留言霸凌及恐嚇，議員抗議「韓粉」動輒留言洗版，言語粗暴還以不堪的字眼辱罵、威脅及人身攻擊，甚至揚言殺害全家人等。

鄭孟洳於昨天在市政質詢相關議題要求韓國瑜公開呼籲韓粉自制之後，出了議事廳隨即又被留言「讓你全家死」等，鄭孟洳已報案處理。事後韓國瑜也指示警方專案查辦抓人。

除了鄭孟洳之外，市議員李喬如、康裕成、簡煥宗、陳致中及林智鴻等人也都有過被留言恐嚇的情形，康裕成說日前評論高雄燈會之後被留言洗版，林智鴻也被留言「退出林氏宗族」、「緊盯你們這些畜牲」等，林智鴻說，只要批評韓國瑜的施政就會被霸凌、攻擊。李喬如抗議高雄淪為恐嚇治理的城市。

鄭孟洳說，和媒體人黃光芹聯絡過，質疑霸凌者多來自同一批人，她求警方同步偵辦。陳致中則要求限期1週內破案。

高雄市刑事警察大隊長侯東輝表示，已組專案小組並報請地檢署將對留言者做清查，如果是來自境外的留言偵辦間會較長，如果是境內留言有機會可以在1週內完成。李永癸允諾全力並盡速偵辦。

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