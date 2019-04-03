韓國瑜拒戴紅帽 批操作統獨不道德

民進黨議員昨繼續圍攻高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天在市議會繼續遭民進黨議員圍攻統獨議題，訪陸經貿團也被指為統戰團。韓國瑜說，議員急著扣他帽子，他禿頭愛戴帽，但不戴紅帽，拿到選票不能為人民謀福利，才是惡劣的，執政經濟弄不好，就操作統獨，非常不道德。

至於行政院前院長賴清德要求「在台灣的立場跟到中國大陸的談話應該要一致」，韓國瑜反問，照這標準，每天逼他講，跟小時候背唐詩三百首一樣，那他就在枕頭上刻六字「反對一國兩制」，滿意嗎？

韓國瑜說，他已在市議會神聖殿堂講出來，還有什麼好講的？台灣人民現在要的是八個字，「台灣安全、人民有錢」，「你針對這個主題表述，不要把注意力都放在韓國瑜一個人身上。」

民進黨高雄市議員簡煥宗等人昨質詢批韓國瑜訪陸免費替中國代言，並質疑九二共識就是要一國兩制。韓國瑜說，不要急著扣他帽子，他也不戴紅帽，「我們去吃個飯、喝個酒就出賣，可能嗎？」

因韓國瑜自比令狐沖，國民黨議員鍾易仲昨天送上一把「獨孤九劍」，還說「太陽花運動二點○版」恐在高雄上演，民進黨氣勢弱，要操作統獨大戰，可能製造衝突，再搞一場占領高市府。

韓說，誠懇建議支持台獨分子，強烈跟民進黨抗議，他們掌握所有權力，卻遲遲不台獨，「那就不是一群台獨的騙子嗎？趕快做獨立公投，這才是對症下藥。」

韓表示，因執政不力，就要把統獨拉起來，明眼人一看就知，「我們不應被迷霧把眼睛遮住」，但二○二○不管誰當選總統，都不會像前總統陳水扁所說的解放軍會進來。