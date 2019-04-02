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統獨假議題？中華民國離「被統一」有多遠？

王金平、韓國瑜夜聚漢來談什麼？王金平這樣說

韓國瑜用人惹議 時力高市議員批違背承諾

2019-04-02 22:44中央社 高雄2日電

高雄市韓國瑜用人問題引爭議，時代力量高雄市議員林于凱今天點名選戰幕僚空降任高雄市輪船公司董事長、運動發展局約聘僱人員直升主秘等。韓國瑜坦言尋覓人才有困難。

高雄市議會定期大會今天進行第2天的市長施政報告及質詢，林于凱質詢韓國瑜用人是否符合操守、專業、熱情的承諾。

林于凱指出，高輪董事長黃文財是韓國瑜的心腹，從北農時期就跟隨韓國瑜，過去也在媒體服務過，和海洋、交通專業較無關聯，出任高輪董事長月薪逾新台幣11萬元。

他還點名高捷官派董事選派中國國民黨前高雄市議員梅再興、中國國民黨高雄市民眾服務社理事長葉天營等人，到底有什麼專業。

另外，運動發展局約聘僱人員直升主任秘書，林于凱說，雖然這個人事案提前見光死，但曝露了韓國瑜違背公務人員倫理的人事任命，是在打擊公務員的士氣。

林于凱彙整韓國瑜相關人事任命爭議，包括原準原民會主委林國權涉吸金、原準毒防局長楊華中未到任就先請辭，至今還有文化局及消防局長是由副局長代理等，呼籲韓國瑜的人事任用務必審慎思量，否則只會讓市府團隊給人民更負面的觀感。

韓國瑜坦言，尋覓人才確實遭遇許多困難，有部分局處面試了5次還找不到適當的人，希望大家再給人事任命一段時間，也請外界從市府的工作績效做人事評決。他說，如果相關人員無法適任，會自己動手處置。

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