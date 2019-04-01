「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43 聯合新聞網 綜合報導



買冰人潮不停，業者低調回應外界詢問。聯合報系記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 高雄旗山區「常美冰店」日前在臉書發文嗆高雄市長韓國瑜，也表明「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」，此舉非但沒有嚇跑遊客，昨天冰店更是大排長龍，要排30分鐘才能吃得到。今天愚人節，「常美冰店」照例公休一天，不過冰店老闆在臉書PO文表示，花媽當了高雄市長8年，沒投過她一票。

冰店老闆在臉書PO文表示昨天遊客太捧場，所以愚人節休息一日備料調理身體；接著話鋒一轉，要幫高雄市長韓國瑜說句公道話，因為他一上任就終止馬頭山掩埋場的開發案，保全了世界級的惡地形景觀。老闆表示「環保、人權、歷史、性別平等，才是我們平常生活關心的議題」。老闆更爆料說「花媽當了高雄市長8年，林北賭爛8年沒投過她一票，因為旗山馬頭山事業廢棄物掩埋場、大林廢爐渣回填農地，旗山大溝頂拆遷等事件，傷了他的心」。

冰店老闆文中感謝國軍捍衛國家主權的決心，「中國一再進逼，沒有你們的即時防衛，什麼時候被一口氣併吞都不知道」，冰店老闆更說身為台灣人，吾等當齊心齊力挺得來不易的民主寶島。

老闆最後不忘感謝眾多留言的支持者或是幹譙者，也為無法一一認真回覆說聲抱歉，不過，他欣慰的表示「正因大家身處在言論自由的台灣，不會因為有人罵市長罵總統然後整間店消失不見」。