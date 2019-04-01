親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

「常美冰店」愚人節爆料 8年沒投過花媽一票

2019-04-01 17:43聯合新聞網 綜合報導

買冰人潮不停，業者低調回應外界詢問。聯合報系記者徐白櫻／攝影
買冰人潮不停，業者低調回應外界詢問。聯合報系記者徐白櫻／攝影
分享
高雄旗山區「常美冰店」日前在臉書發文嗆高雄市長韓國瑜，也表明「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」，此舉非但沒有嚇跑遊客，昨天冰店更是大排長龍，要排30分鐘才能吃得到。今天愚人節，「常美冰店」照例公休一天，不過冰店老闆在臉書PO文表示，花媽當了高雄市長8年，沒投過她一票。

冰店老闆在臉書PO文表示昨天遊客太捧場，所以愚人節休息一日備料調理身體；接著話鋒一轉，要幫高雄市長韓國瑜說句公道話，因為他一上任就終止馬頭山掩埋場的開發案，保全了世界級的惡地形景觀。老闆表示「環保、人權、歷史、性別平等，才是我們平常生活關心的議題」。老闆更爆料說「花媽當了高雄市長8年，林北賭爛8年沒投過她一票，因為旗山馬頭山事業廢棄物掩埋場、大林廢爐渣回填農地，旗山大溝頂拆遷等事件，傷了他的心」。

冰店老闆文中感謝國軍捍衛國家主權的決心，「中國一再進逼，沒有你們的即時防衛，什麼時候被一口氣併吞都不知道」，冰店老闆更說身為台灣人，吾等當齊心齊力挺得來不易的民主寶島。

老闆最後不忘感謝眾多留言的支持者或是幹譙者，也為無法一一認真回覆說聲抱歉，不過，他欣慰的表示「正因大家身處在言論自由的台灣，不會因為有人罵市長罵總統然後整間店消失不見」。

常美冰店又有魔法阿嬤冰店之稱，這兩天生意大好。聯合報系記者徐白櫻／攝影
常美冰店又有魔法阿嬤冰店之稱，這兩天生意大好。聯合報系記者徐白櫻／攝影
分享

韓國瑜陳菊
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

陳致中質疑九二共識是一國兩制 韓國瑜：我是中華民國

2019-04-01 16:38

綠委批韓國瑜傷害阿里山茶葉　也沒幫高雄農民賺大錢

2019-04-01 10:57

吃得飽跟豬狗禽獸有何差別？葉毓蘭：逼老嫗想罵髒話

2019-04-01 17:33

影／陳明通諷韓國瑜：只求吃飽跟豬狗有什麼差別

2019-04-01 16:52

拚農銷也要注意政治風險 韓國瑜：不會盲目追求外銷

2019-04-01 16:13

陳吉仲：不批韓國瑜 但我也能拿到才是市場訂單

2019-04-01 15:37

統獨假議題？中華民國距離「被統一」有多遠？

2019-04-01 15:01

影／找碴？韓國瑜拚52億訂單 農委會要看明細

2019-04-01 14:39

「手握心臟再說一遍」 韓國瑜：我反對一國兩制

2019-04-01 14:15

看好高雄！ 韓國瑜爆料：阿里巴巴馬雲說想來拜訪

2019-04-01 13:50

談高雄產業發展 韓國瑜：光人潮不夠

2019-04-01 13:11

黃袍加身？ 韓國瑜猛搖手

2019-04-01 12:06

韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41

陳吉仲：韓國瑜談的訂單 沒農委會協助不易達成

2019-04-01 11:19

播韓國瑜有事播賴清德卻沒事 藍委砲轟NCC

2019-04-01 11:01

議會喊拒絕一國兩制 韓國瑜：高雄最高價值是愛與包容

2019-04-01 10:38

影／韓國瑜議會施政報告 綠議員拒一國兩制席地抗議

2019-04-01 10:17

韓國瑜一曲斷念2020？三句玩笑心境轉折 粉絲跟著忐忑

2019-04-01 10:00

韓國瑜議會施政報告 一早就有人來抗議

2019-04-01 09:27

苦苓批韓國瑜 孫大千酸：書多讀一些就瞧不起賣菜郎？

2019-04-01 08:08

採購茶葉風波 翁章梁槓韓國瑜

2019-03-31 23:25

韓國瑜晚間現身高澎同鄉會晚宴 再被高喊「總統好！」

2019-03-31 20:55

【重磅快評】收購、告農民、酸韓國瑜 農委會剩三招？

2019-03-31 20:25
看更多

熱門文章

緊張！共軍殲11飛越台灣海峽中線 與我軍機對峙十分鐘

2019-03-31 19:23

韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41

韓國瑜唱「不考慮二〇二〇」 韓陣營：誤會一場

2019-03-31 22:32

【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

2019-04-01 06:58

建築界喜事 72歲夏鑄九與32歲大陸電腦工程師成婚

2019-03-31 19:18

新武器報到！8千億軍備它最搶手 交機前「飛了」30架

2019-04-01 08:00

郭台銘選總統？學者憂「朱王」抓狂把場面弄難看

2019-04-01 01:56

愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51

苦苓批韓國瑜 孫大千酸：書多讀一些就瞧不起賣菜郎？

2019-04-01 08:08

林佳龍逼退還留言祝福？觀光局前副局長怒批「噁心」

2019-04-01 10:39

觀察站／藍不急掀底牌 全因這兩個盤算…

2019-04-01 00:13

影／韓國瑜議會施政報告 綠議員拒一國兩制席地抗議

2019-04-01 10:17

【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

【即時短評】韓國瑜選不選總統 藍不急著揭面紗

2019-03-31 22:48

國民黨初選亂局 學者：這幾「咖」為何不大膽一點

2019-04-01 01:57

蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49

共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

2019-03-31 21:49

共機越中線與我軍對峙 海峽上空驚魂10分鐘

2019-04-01 00:36

殲11共機踰越台海中線 學者：對美方抗議也對台施壓

2019-03-31 21:50

韓國瑜一曲斷念2020？三句玩笑心境轉折 粉絲跟著忐忑

2019-04-01 10:00

韓國瑜被逼問是否選總統 強調2020不在他考慮範圍　

2019-04-01 11:44

陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39

韓國瑜晚間現身高澎同鄉會晚宴 再被高喊「總統好！」

2019-03-31 20:55

共機越中線 抗議美艦穿海峽？

2019-04-01 00:41

陳芳明看綠營總統初選：英昌配更佳

2019-04-01 15:06

陳吉仲：不批韓國瑜 但我也能拿到才是市場訂單

2019-04-01 15:37

共機越線…國安人士：國際加深「大陸麻煩製造者」印象

2019-04-01 00:38

「天駒」部隊昨進駐馬公 共機同日穿越海峽中線襲擾

2019-04-01 12:24

民進黨推最強組合？學者：蔡總統要的只是「招降組合」

2019-04-01 07:50

被逼問到底選不選總統？韓國瑜：目前2020不在我考量內

2019-04-01 11:26

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

共機越台海中線空軍反制 距台灣仍有185公里

2019-03-31 21:31

我持3友邦居留證者 薩國取消免簽

2019-04-01 00:33

中共2架殲11戰機昨越台海中線 柯Ｐ：去問韓國瑜

2019-04-01 11:38

看好高雄！ 韓國瑜爆料：阿里巴巴馬雲說想來拜訪

2019-04-01 13:50

愚人節朱立倫自嘲：阿嬤告訴我 我民調第一名

2019-04-01 09:34

親綠智庫民調 蔡英文落後韓國瑜的幅度縮小近2%

2019-04-01 14:40

陳吉仲：韓國瑜談的訂單 沒農委會協助不易達成

2019-04-01 11:19

吳釗燮：第一時間通知他國共軍越線 他們不以為然

2019-04-01 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top