談高雄產業發展 韓國瑜：光人潮不夠

2019-04-01 13:11 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



高雄市長韓國瑜1日前往議會備詢，並發表未來施政方針。聯合報系記者劉學聖／攝影 分享 facebook 「高雄不能只靠人潮，產業發展才是經濟命脈。」高雄市長韓國瑜1日赴議會備詢時表示，2019是高雄的衝刺年，目標在強化高雄的招商功能，他指出，現階段已有多家企業表態投資，預計總投資金額逾新台幣700億，可創造27000個工作職缺。韓國瑜也強調，地球一直在轉，高雄若不往前走，只會被國際越拋越遠。

「現在是高雄百年難得的發展機會。」韓國瑜說，自出訪以來，「高雄」一詞在網上的被搜尋次數已達12億次，顯示出高雄已逐漸成為國際亮點。

廣結善緣 吸引投資

韓國瑜表示，高雄必須倚靠獨特的「海洋精神」走向世界，也必須讓世界人民走進高雄，他自2月以來拚命向外招商，目的就是廣結善緣，推動高雄與國際接軌，並宣傳高雄吸引投資。他說，目前已有大陸台商來高雄勘查，他們對於生物科技、國際商場、遊樂園及數位製造業都有高度興趣。

「觀光多箭齊發，實行多邊貿易。」韓國瑜說，先前提出的「愛情產業鏈」將持續推動，預計結合愛河週邊的婚紗業、飯店業及禮品業者，並固定每月舉行活動及評選「10大愛情摩鐵」。此外，他強調，今年是高雄醫療觀光元年，市府將優先推動，與相關業者、旅行社設立合作平台，吸引國外病患對高雄醫療產業的信心，藉此提升高雄的國際能見度。

韓國瑜說，市府預計結合愛河週邊的婚紗業、飯店業及禮品業者，並固定每月舉行活動及評選「10大愛情摩鐵」。

成為青年創業總基地

韓國瑜也提到，青年創業也將是未來市府積極推動的項目，他說，為了讓年輕世代與國際接軌，首重加強雙語教育，並培養青年在國際移動的能力，市府也將與產、官、學結合，目的讓高雄成為台灣青年創業的總基地。

他強調，自2月走訪東南亞，到上月底出訪深、港、澳、廈，他都積極為高雄宣傳，而現階段也逐漸有成效。韓國瑜說，「高雄就像沉睡的巨人，一旦覺醒將造成全台轟動。」

因此，市府必須扮演產業間最核心的「引擎」，持續推動產業間緊密結合，「現在是高雄百年難得的發展機會。」韓國瑜說，自出訪以來，「高雄」一詞在網上的被搜尋次數已達12億次，顯示出高雄已逐漸成為國際亮點。

【更多精采內容，詳見 】