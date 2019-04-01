韓國瑜施政報告 民進黨議員著黑T反一國兩制

2019-04-01 11:24 中央社 高雄1日電



高雄市議會第三屆第一次定期大會今天登場，市長韓國瑜率局處首長列席做施政報告及備詢，民進黨議員著「拒絕一國兩制」黑T恤舉牌抗議，訴求拚經濟要腳踏實地、拒絕一國兩制。

當選高雄市長後，韓國瑜首次列席高雄市議會定期大會提出施政報告及備詢，他以「打造高雄 全台首富」為主題做報告，闡述「首富經濟、務實建設、樂活社會、國際接軌、青年城市」的施政方向，並說高雄最大的價值是愛與包容，在全球化的時代高雄要找回海洋精神、走向世界。

受關注的是民進黨團市議員一大早就召開黨團會議，討論因應的聯合行動，黨團議員一致穿著黑色印有「拒絕一國兩制」的T恤、頭綁「守住台灣」的布條表達訴求。

議會9時44分宣布開議，民進黨團議員站到議會市長報告台前一字排開，並拉開寫有「拚經濟要腳踏實地」的布條，議員還分持「今天香港」、「明日台灣」等牌子表達訴求，並口喊「拒絕一國兩制」。

議長許崑源一度要求議員入座，但是，民進黨市議員說市長可以做施政報告，於是，韓國瑜便在民進黨市議員席地坐在報告台前的情況下，提出施政報告。

稍早，市議會門口也有民眾高舉「瑜公移山瑜言亂掰、愚民賣台天佑傻台、禿子與中搞共識、給吃給喝給好處、到了澳門想特首、回到台灣想總統」的牌子，高喊韓國瑜傾中賣台。