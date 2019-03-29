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不怕生意變差 旗山冰店嗆韓國瑜「我們堅決反共」

2019-03-29 21:56聯合新聞網 綜合報導

高雄旗山「常美冰店」要大家不要再拿著韓總美食地圖到店詢問，表示韓國瑜從沒來過冰店...
高雄旗山「常美冰店」要大家不要再拿著韓總美食地圖到店詢問，表示韓國瑜從沒來過冰店。圖擷自／「旗山 常美冰店」臉書
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高雄市韓國瑜上任後，以自身魅力捕獲許多粉絲，不只是「韓流發威」所到之處總是聚滿人潮，連高雄市觀光局為了推動觀光所發表的「韓總帶路美味」、「董事長帶路」美食地圖，也讓觀光客趨之若鶩。但有一家高雄旗山的「常美冰店」抱怨，要大家不要再拿著韓總美食地圖到店詢問，表示韓國瑜從沒來過冰店，還說「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人」，十分不賞臉。

「旗山 常美冰店」在臉書提醒顧客，月底的星期三照例公休，並強調「拜託不要一直拿韓總的美食地圖跑來問」，店家表示韓國瑜從沒來過店內，且針對韓國瑜近日走訪香港的行程，說道「身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人，有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」，除了政治立場鮮明，還以已故總統蔣經國的話反諷，「蔣故總統經國先生叫我們要反共，連歐陽娜娜她爸以前都這樣義正嚴辭的說著，我們很聽話所以我們堅決反共，鄉下小小店家七十年來始終如一」，似乎非常不滿韓國瑜的政治表態。

這篇貼文除了被網友分享超過2百次，連行政院副院長陳其邁都在下方留言「加油」，還有部分網友擔心，如此公開反對韓國瑜「會不會生意變差？」店家則是幽默回應：「生意變差跟被中國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是嗎？」店家有趣的回應吸引許多網友回覆「還以為旗山都韓粉化了 」、「霸氣的常美，從小吃到大」、「上次去旗山居然沒吃到這家，衝著這篇文章我下次要去，不讓你們生意變差」、「以後去旗山必定光顧」。

韓國瑜中共高雄市

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