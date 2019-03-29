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「潑漆妹」機場抗議韓國瑜 曾撕國旗、笑稱殉職飛官「夕鶴」

2019-03-29 10:25聯合新聞網 綜合報導

「潑漆妹」郭潤庭（中）與獨派團體跟韓粉發生肢體衝突，場面一發不可收拾。 聯合報系...
「潑漆妹」郭潤庭（中）與獨派團體跟韓粉發生肢體衝突，場面一發不可收拾。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
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高雄市長韓國瑜昨天結束港澳深廈拚經濟之旅，中午返抵國門時卻遭到獨派團體的抗議，抗議群眾裡包括去年（2018）228當天闖入慈湖陵寢，涉嫌朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆的「潑漆妹」郭潤庭，抗議的團體和現場韓粉發生扭打衝突，場面一片混亂。這名「潑漆妹」郭潤庭的爭議不斷，不只曾經潑漆，還曾發起反管中閔活動，去年1月底還在臉書批評殉職飛官「是死了一條ROC的黨國鷹犬」、「硬該夕鶴（應該死好）」，引發社會抨擊。

昨天（28日）韓國瑜返台抵達高雄小港機場，郭潤庭和獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員在現場高喊「反對一國兩制、韓國瑜出賣台灣」，並從包包拿出碎國旗丟在地上，韓粉不滿鬧場，雙方發生肢體衝突。郭潤庭的爭議不只這一樁，她在前年（2017）國慶日時在凱達格蘭大道景福門附近，與「FETN蠻番島嶼社」演出行動劇，不僅撕裂國旗還吐口水，遭警方依妨害秩序罪移送台北地檢署偵辦。

去年228當天，一群學生和獨派人士衝入桃園慈湖蔣介石陵寢潑灑紅漆，郭潤庭就是其中一人。抗議的學生嗆說「慈湖陵寢就是威權的象徵」，郭潤庭也說不會後悔所做所為，甚至還覺得做得不夠，未來仍會持續行動。

郭潤庭不只訴諸行動，言詞上更是嗆辣。2015年9月，空軍官校AT-3教練機撞山失事，兩名飛官殉職，郭潤庭當時就在臉書上表示，不能認同這種行為，因為ROC國軍就是捍衛黨國系統。她說所謂「捍衛中華民國」，其實是一種斯德哥爾摩症候群，「真的在捍衛台灣的才叫英魂，否則就只是死了一條ROC的黨國鷹犬，實屬大喜，硬該夕鶴。」她並強調，自己不只是針對KMT（國民黨），而是ROC國軍都是垃圾。如此嗆辣的批評也引來極大爭議和抨擊。

韓國瑜

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