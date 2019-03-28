親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

韓國瑜鳳梨銷香港 金額疑有灌水

2019-03-28 19:32台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

韓國瑜訪港首站即獲安排拜會香港特首林鄭月娥。 (photo by 韓國瑜)
韓國瑜訪港首站即獲安排拜會香港特首林鄭月娥。 (photo by 韓國瑜)
分享
高雄市長韓國瑜早前出訪港澳陸，在港台兩台地來爭議，但韓國瑜仍一再強調此行只談經濟，同時身體力行，甫抵步香港即簽署巨額農漁產品採購協議，總金額達新台幣20多億元。不過，翻查他達成的其中一張合約，單是採購鳳梨，金額卻有灌水之嫌，跟香港進口的紀錄比較，恐達以消化。

根據高雄市農業局長吳芳銘在臉書所宣布，韓國瑜到香港的第一天就爭取到8張採購合約，總金額達26.71億新台幣。雖然外界也有提醒，有關的簽訂其實是協議而不是合約，最終不一定落實採購。

更何況，中方過去紀錄顯示，最終往往只執行百分之十的協議，故有關的金額，不代表最終能讓高雄農民得到的利益。不過，如此「成就」，已讓不少支持者大感鼓舞。

台灣鳳梨進口數較低

鳳梨的協議當中，部分內容籠統，較能比對細節的其中一項，為北京華園禾美公司簽定之集中採購鳳梨協議，簽約期共三年，首年將採購7200萬台幣鳳梨，之後每年增加百分之15的採購量。

香港政府統計處有紀錄每年進口的鳳梨數量，已整理公布的2017年紀錄顯示，全年進口的新鮮及乾製鳳梨，總金額為8899萬港元，即約3.5億元新台幣，貨量約1291公斤。其中菲律賓是最大來源地，佔總貨量逾8成；其次是泰國及中國大陸，台灣則只有約5.7萬公斤，貨值53.5萬港元（210萬新台幣）。

增購78倍量

韓市長簽下的7200萬新台幣貨額，大約是有多少鳳梨量？根據台灣「當季好蔬果」網站提供的數據，金鑽鳳梨現時平均批發價為16.2台幣一斤。

換言之，如果按合約，來年進口香港的鳳梨量便會大增至444.4萬公斤，是2017年的78倍；再按每個金鑽鳳梨約重1.5公斤計算，意味將有多達300萬個鳳梨外銷香港，市場如何消化令人質疑，因為過去鳳梨在台灣市場的貨量佔比率，只佔0.3%，大幅增加至逾34%。

由於台灣鳳梨，或更準確形容是高雄鳳梨，本來並非是香港市場常見的產品，忽然供應大增，有水果批發業界人士便直言，如果訂單成真，單是市場推廣已是令人苦惱的問題。

在香港最大水果批發集散中心：油麻地果欄有提供零售的商販，幾乎都不見有販賣鳳梨，究竟韓國瑜的貨出去、錢進來的算盤，在鳳梨這水果中如何能兌現，外界只能拭目以待。

【更多精采內容，詳見

鳳梨香港韓國瑜

相關新聞

韓國瑜若當上總統 陳明通：國家危如累卵

2019-03-28 19:48

韓國瑜賣台？陳其邁：韓應說清楚閉門會談講了什麼

2019-03-28 19:47

就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們

2019-03-28 18:03

韓國瑜抨扁家父子「怎麼回事」 陳致中：沒有其他說明

2019-03-28 16:16

觀察站／賣菜郎挑動賣台、愛台敏感神經

2019-03-28 14:20

韓國瑜返台 砲轟民進黨

2019-03-28 14:19

影╱韓國瑜返台 機場外獨派與韓粉引爆衝突

2019-03-28 13:43

韓國瑜返國發火 左抨民進黨右批扁家父子

2019-03-28 13:42

陸委會恐罰韓國瑜50萬 謝龍介：韓會多50萬票

2019-03-28 13:42

影／韓國瑜中午抵台 機場外民眾與韓粉發生衝突

2019-03-28 13:33

陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

韓國瑜未返國門 高雄市議會民進黨議員磨刀霍霍

2019-03-28 12:09

影／韓國瑜返抵高雄 媒體追逐上百人接機

2019-03-28 11:58

超強！韓國瑜結束7天拼經濟之旅 共簽下53億訂單

2019-03-28 11:44

超級「韓粉」機場追韓 高喊韓國瑜加油

2019-03-28 11:12

影／韓國瑜中午抵台！韓粉機場掛紅布條、舉牌高喊「選總統」

2019-03-28 11:00

廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎　

2019-03-28 10:27

有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待

2019-03-28 10:06

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

8000廈門遊客 將分批來高雄旅遊

2019-03-28 00:25

韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…

2019-03-28 00:12

增列「韓國瑜條款」？ 韓批陸委會開倒車

2019-03-27 23:49

韓國瑜這一趟 獲49億元訂單

2019-03-27 23:29

韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機

2019-03-27 22:48

影／韓國瑜與台商聚餐 希望高雄廈門發大財

2019-03-27 19:28

這名首長也曾跟劉結一會面 「地方拚經濟陸委會沒必要限縮」

2019-03-27 18:34
看更多

熱門文章

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機

2019-03-27 22:48

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26

影╱韓國瑜返台 機場外獨派與韓粉引爆衝突

2019-03-28 13:43

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

政院拍板！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑

2019-03-28 11:07

韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

2019-03-28 09:00

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

2019-03-28 00:30

選總統「大的在後頭」內藏玄機 韓國瑜所指的大尾是他？

2019-03-28 12:13

遠見專訪／賴清德：原想退休睡到自然醒 立委補選逼我站出來

2019-03-28 15:03

有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待

2019-03-28 10:06

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22

總統候選人想掌握黨機器？吳敦義：我可以請假3個月

2019-03-28 13:21

影／韓國瑜中午抵台！韓粉機場掛紅布條、舉牌高喊「選總統」

2019-03-28 11:00

【即時短評】酒駕撞死人終於可以判死刑 然後呢？

2019-03-28 11:41

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡英文華府智庫視訊 提醒台政治人物避免陷入中國陷阱

2019-03-28 07:01

韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…

2019-03-28 00:12

海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水

2019-03-28 11:51

廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎　

2019-03-28 10:27

新聞眼／英德陣營互叫陣 戰到底恐難避免

2019-03-28 00:02

就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們

2019-03-28 18:03

韓國瑜抨扁家父子「怎麼回事」 陳致中：沒有其他說明

2019-03-28 16:16

影／韓國瑜返抵高雄 媒體追逐上百人接機

2019-03-28 11:58

擔心蔡英文沒輸的本錢？林濁水：重要的是有無贏的本錢

2019-03-28 08:33

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台

2019-03-28 15:09

韓國瑜返國發火 左抨民進黨右批扁家父子

2019-03-28 13:42

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

六都施政滿意度新北第二 侯友宜：就職百天尚無大成績

2019-03-28 16:59

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

選舉年湊一腳？日媒將刊「李登輝秘錄」連載

2019-03-27 21:30

入境廳滿是韓粉！韓國瑜中午返高 機場和警方高度警戒

2019-03-28 11:02

8000廈門遊客 將分批來高雄旅遊

2019-03-28 00:25

超強！韓國瑜結束7天拼經濟之旅 共簽下53億訂單

2019-03-28 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top