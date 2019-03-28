韓國瑜鳳梨銷香港 金額疑有灌水

2019-03-28 19:32 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



韓國瑜訪港首站即獲安排拜會香港特首林鄭月娥。 (photo by 韓國瑜) 分享 facebook 高雄市長韓國瑜早前出訪港澳陸，在港台兩台地來爭議，但韓國瑜仍一再強調此行只談經濟，同時身體力行，甫抵步香港即簽署巨額農漁產品採購協議，總金額達新台幣20多億元。不過，翻查他達成的其中一張合約，單是採購鳳梨，金額卻有灌水之嫌，跟香港進口的紀錄比較，恐達以消化。

根據高雄市農業局長吳芳銘在臉書所宣布，韓國瑜到香港的第一天就爭取到8張採購合約，總金額達26.71億新台幣。雖然外界也有提醒，有關的簽訂其實是協議而不是合約，最終不一定落實採購。

更何況，中方過去紀錄顯示，最終往往只執行百分之十的協議，故有關的金額，不代表最終能讓高雄農民得到的利益。不過，如此「成就」，已讓不少支持者大感鼓舞。

台灣鳳梨進口數較低

鳳梨的協議當中，部分內容籠統，較能比對細節的其中一項，為北京華園禾美公司簽定之集中採購鳳梨協議，簽約期共三年，首年將採購7200萬台幣鳳梨，之後每年增加百分之15的採購量。

香港政府統計處有紀錄每年進口的鳳梨數量，已整理公布的2017年紀錄顯示，全年進口的新鮮及乾製鳳梨，總金額為8899萬港元，即約3.5億元新台幣，貨量約1291公斤。其中菲律賓是最大來源地，佔總貨量逾8成；其次是泰國及中國大陸，台灣則只有約5.7萬公斤，貨值53.5萬港元（210萬新台幣）。

增購78倍量

韓市長簽下的7200萬新台幣貨額，大約是有多少鳳梨量？根據台灣「當季好蔬果」網站提供的數據，金鑽鳳梨現時平均批發價為16.2台幣一斤。

換言之，如果按合約，來年進口香港的鳳梨量便會大增至444.4萬公斤，是2017年的78倍；再按每個金鑽鳳梨約重1.5公斤計算，意味將有多達300萬個鳳梨外銷香港，市場如何消化令人質疑，因為過去鳳梨在台灣市場的貨量佔比率，只佔0.3%，大幅增加至逾34%。

由於台灣鳳梨，或更準確形容是高雄鳳梨，本來並非是香港市場常見的產品，忽然供應大增，有水果批發業界人士便直言，如果訂單成真，單是市場推廣已是令人苦惱的問題。

在香港最大水果批發集散中心：油麻地果欄有提供零售的商販，幾乎都不見有販賣鳳梨，究竟韓國瑜的貨出去、錢進來的算盤，在鳳梨這水果中如何能兌現，外界只能拭目以待。

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