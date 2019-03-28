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韓國瑜返台 砲轟民進黨

2019-03-28 14:19聯合晚報 記者楊濡嘉劉星君蔡家蓁劉學聖╱連線報導

高雄市長韓國瑜結束七天港澳大陸參訪行程，今天上午到廈門高崎機場搭機返回高雄。 記...
高雄市長韓國瑜結束七天港澳大陸參訪行程，今天上午到廈門高崎機場搭機返回高雄。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午返抵高雄火力全開砲轟民進黨。他說，民進黨只會說他賣台，如果民進黨有辦法讓人民過好日子，投你一票也可以，他說，聽說昨晚陳水扁臉書罵他20多分鐘，「奇怪，早上兒子告我，晚上父親開直播罵我」，這對父子是怎麼回事，他搞不懂。

韓國瑜說，外界提到施政滿意度，他不管多少，都要往前衝，為了高雄繁榮，選總統跟民調相關，都不在他的考量。韓國瑜說，這七天是愉快的賣菜郎，回到高雄之後要面對很多事情，回去再說。

300名韓粉接機 「選總統就交給你」

有兩、三百名韓粉到高雄機場接機。 記者劉星君/攝影
有兩、三百名韓粉到高雄機場接機。 記者劉星君/攝影
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韓國瑜中午抵達高雄機場，現場有兩、三百名韓粉到場聲援，韓粉自製看板寫著「洗衣拖地刷馬桶我們來，選總統就交給您」。也有民眾掛紅布條「拒絕抹紅，聲援韓國瑜」。

獨派團體「FETN蠻番島嶼社」在臉書號召「頂上開幹小港炸瑜」，要大家站出來對韓國瑜表達不滿，警方出動大批警力，現場嚴陣以待。

今天一早就有韓粉們穿著國旗裝，手拿國旗，在機場等候，由於場外有獨派人士在網路號召要到場抗議，也有韓粉一早就到機場等侯號召萬人接機，警方深怕兩派人馬短兵相接，出動大批警力防止衝突。

國民黨台中市議員羅廷瑋特別到高雄小港機場聲援，羅廷瑋說，台灣未來由高雄人來做主，高雄人決定台灣未來，現場高舉牌子「高雄市長變總統」，現場高喊「台灣安全人民有錢」。

有獨派團體「FETN蠻番島嶼社」在臉書號召「頂上開幹小港炸瑜」，他們在臉書發表聲明「九二共識就是中國統治 和平協議就是併吞統一」，聲明說，站出來表達對韓國瑜不滿，告訴韓國瑜「不要耍賴，你做錯了！」，從來沒有什麼「對等」合作，但韓無視中國併吞台灣的野心。

韓國瑜小港機場民進黨

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