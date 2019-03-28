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陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26聯合新聞網 綜合報導

前總統陳水扁。圖擷自新勇哥物語。
前總統陳水扁。圖擷自新勇哥物語。
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高雄市長韓國瑜出訪大陸拚經濟、搶訂單，不過民進黨對於打韓不手軟，就連保外就醫的前總統陳水扁也加入戰局，他在最新一期的「新勇哥物語」中，25分鐘的影片狂砲轟韓，並說如果韓當選總統，解放軍就會進來，到時候「大家一起死。」

陳水扁表示，韓支持的九二共識是不存在的，這等於是接受了習近平的一中原則與一國兩制，他對於韓出訪所拿到的訂單也不以為然，認為根本是「用經濟包裝政治」，「賣某做大舅」還幫忙數鈔票，這種「出賣台灣換來的訂單小錢，還能要嗎？」

他指出，當年自己也曾經被要求接受一中原則，但他不想「賣台求榮」。如今韓國瑜不僅和大陸國台辦主任劉結一見面，也進了香港的中聯辦，他實在是看不下去，並痛罵說「韓國瑜不要再騙了！不要騙了善良的高雄人，當上市長不夠，還要再騙憨厚的台灣人選總統。」

此外，陳水扁的兒子，高雄市議員陳致中昨天更和「一邊一國連線」成員到高分檢按鈴控告韓涉犯刑法外患罪「意圖使中華民國領域屬於他國」，並入內遞狀完成提告，高分檢則表示會依法辦理。

針對陳水扁在影片中批韓，國民黨立委費鴻泰在臉書上說，阿扁打韓腦袋挺靈光，病應該好了，該回去監獄坐牢了。韓帶了幾十億訂單進來，但最急的不是賴清德，卻是扁家父子，原因就是怕國民黨2020重返執政，特赦就無望了。

但沒想到陳致中外患罪還沒告成，反被人在海外的韓妙回說，陳致中應該是去法院自首自己「外遇」，他認為這種舉動很無聊。也因此，費鴻泰說，陳水扁看自己的兒子實在派不上用場，終於自己出手，一則打韓，二則轉移焦點幫兒子挽回點顏面。

韓國瑜陳水扁

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