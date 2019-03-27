增列「韓國瑜條款」？ 韓批陸委會開倒車

2019-03-27 23:49 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



高雄市長韓國瑜強調希望兩岸和平多交往，而不是在政治上噴口水。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

陸委會擬於港澳關係條例中增列縣市長赴港澳規定，被稱為「韓國瑜條款」。高雄市長韓國瑜昨批評這是開倒車，完全沒有必要，「愈限愈嚴有什麼意思？」韓國瑜並問民進黨政府，究竟是要台灣愈來愈開放、還是愈來愈窄？是愈來愈陽光、還是愈來愈黑暗？愈來愈發財、還是愈來愈貧窮？

韓國瑜表示，他希望整個台灣要走更寬闊的路，相信台灣人民的眼睛是雪亮，陸委會修這個法「非常非常不聰明」。

他說，民進黨執政三年，經濟搞得一塌糊塗，老百姓苦得不得了，他到廈門南普陀寺時看到一句話「勿忘世上苦人多」，好幾個團員心裡都很感慨。他提醒執政黨要搞清楚，千萬不要忘記基層老百姓過苦日子的很多，他謀求高雄地區整個經濟發展愈來愈好，高雄人民能過更好的日子，是他們這一趟出來最主要的目的。

針對陸委會擬增訂「韓國瑜條款」，台北市長柯文哲表示，要管理可以，但不要管太多，法要一體適用。

藍營縣市長轟畫地自限

藍營的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴等人表示，民選首長的工作就是打開外銷通路，改善民眾生活，中央應該協助，現在卻畫地自限，對縣市長綁手綁腳；政府應想辦法促進城市交流，兩岸交流愈緊密愈好，才能促進兩岸人民福祉。陸委會將報備改為核准，違反地方自治精神，也退回到威權、集權時代。

綠營縣市長稱尊重規範

綠營的台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等縣市長，都表示尊重中央規範 ；桃園市長鄭文燦說，現行兩岸關係條例有所不足，應清楚制定規範，讓大家依循。

此外，高雄市議員陳致中昨到高檢署高雄高分檢按鈴遞狀，控告韓國瑜涉犯外患罪「意圖使中華民國領域屬於他國」。韓國瑜回說，陳致中為什麼不到法院去按鈴自首自己有沒有犯了外遇罪？要告他犯外患罪「非常奇怪」。