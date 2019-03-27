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陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05聯合報 記者許依晨／台北報導

高雄市長韓國瑜（左）拜會香港中聯辦王志民（右），在台灣引發藍綠口水戰。 圖／取自...
高雄市長韓國瑜（左）拜會香港中聯辦王志民（右），在台灣引發藍綠口水戰。 圖／取自中聯辦官網
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陸委會昨晚表示，為使政務人員、直轄市長、縣（市）長等赴港澳時能有申請流程及行為規範，正研議於香港澳門關係條例中增列規定，以強化必要的管理。陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為。

高雄市長韓國瑜與港澳中聯辦主任會面，引發外界質疑，黨政高層相繼撻伐。陸委會表示，依現行香港澳門關係條例第十條規定，國人進入香港或澳門，為依一般之出境規定辦理，對於申請程序及行為規範，尚無明文特別要求。

陸委會說，為使政務人員、直轄市長、縣（市）長等兩岸條例第九條第四項第一款至第三款及第五款所列人員，赴港澳時能有申請流程及行為規範，陸委會將依總統指示，以維護國家安全、建立台港、台澳交流秩序為前提，檢視香港澳門關係條例，並研議予以修正。

陸委會表示，中聯辦近年來配合中共全面管治香港政策，企圖削弱香港高度自治，箝制香港自由民主，早為台港所詬病，韓國瑜與中聯辦會面，「為極其敏感的政治行為」。

早前，陸委會已經建請內政部聯審會同意，要求韓國瑜返國後，限期到聯審會說明，以釋外界的疑慮。

高雄市長韓國瑜廿二日到達香港後，受到港府高規格接待，並與香港特首林鄭月娥見面。在港澳三天的公開行程中，除舉辦貿易洽談會及簽約儀式，與港澳、北京、上海等多家企業，簽下總計新台幣卅二億元的訂單。

韓國瑜也與香港、澳門中聯辦主任王志民及傅自應會面。由於出發前未公布該行程，加上港澳中聯辦的地位特殊，因此引發關注，遭到綠營嚴厲批評。

韓國瑜陸委會香港澳門

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