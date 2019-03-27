修法堵韓？蔡總統：有責任護主權

2019-03-27 00:34 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 周佑政 ／馬久羅報導



蔡英文總統「海洋民主之旅」昨到訪友邦馬紹爾群島，蔡總統在與隨行媒體茶敘時，表明「不談選舉」，但對高雄市長韓國瑜訪問大陸相關問題來者不拒。韓國瑜訪陸，政府擬修法，是否為防堵韓國瑜，蔡總統說，不需想得那麼複雜，「政治人物背負民意的期待，有責任保護國家的尊嚴和主權」。

韓國瑜先後拜訪香港、澳門「中聯辦」，蔡總統日前表示，「有欠思考」，一定會請陸委會來研究，看有什麼法規可管，不然就要來想辦法。對於是否修法防堵韓國瑜，蔡總統昨說，不需想得那麼複雜，現行法律如何評價這件事或法律規定是否足夠，由立法院、陸委會處理。

蔡英文總統（右）「海洋民主之旅」到訪友邦馬紹爾群島。 特派記者周佑政／攝影 分享 facebook

蔡總統強調，政治人物有責任，遇到國家最重要事情，都要有一定的堅持，一定的表達。尤其民選政治人物，背負民意期待，國家的尊嚴主權，「我們都有責任去保護，該講話的時候也應該要講話」。

韓國瑜自認出訪是賣農產品，國內卻有很多人在扯「後腿」，部分輿論也認為蔡總統出訪是在「撒錢」。

蔡總統說，陳菊在高雄市長任內也經常性賣水果，「賣農特產是否傷害人民對主權和尊嚴的期待，這才是重點」。

蔡總統也強調，如果台灣人把照顧其他國家當作是撒錢，而不是當作善盡國際義務，「這不是我所了解的台灣人」，她相信絕大多數台灣人都同意她的意見。台灣有善盡對國際的義務，照顧相對落後或需要被照顧的國家，這是作為民主國家基本的責任。