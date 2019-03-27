韓國瑜：拚訂單卻要罰我 腦袋壞了

2019-03-27 00:29 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蔡孟妤 ／廈門報導



高雄市長韓國瑜拚經濟之旅，最後一站到廈門，簽下約九億元台幣訂單，共累積達五十三億元；韓國瑜說，他在外面拚訂單，台北卻要罰他，「是不是腦袋壞了，這不是好笑與荒謬嗎？」他對這些無聊的攻擊一點都不害怕，「因為我們沒有私心」。

韓國瑜說，這次港澳大陸行，大家在外打拚很辛苦，看到人就打躬作揖、客客氣氣，就是希望人家把商業的機會給高雄，「衝得這麼厲害，後面還有人說要罰我的錢，批判的人一湧而上，展開組合拳攻擊韓國瑜。」

有陸媒問他，此次大陸行有很多雜音，回去可能面臨壓力，是否會影響未來的交流？下一步有什打算？韓國瑜說，「你看我們這些團員的表情會像害怕的樣子嗎？」大家一心一意為人民打拚，只要全力去衝，人民自然會感受到。

廈門市委書記胡昌升（左二）在廈門國際會議中心會見前來參訪的高雄市長韓國瑜（右二）一行。 （中新社） 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨天與廈門市委書記胡昌升會面，胡昌升表示，這次會談、簽約只是一個開始，只要堅持九二共識，本著互利互贏，雙方合作的成果會越來越豐富；韓國瑜說，這次出來是幫高雄市尋找商機，另外就是能不能交到朋友，這趟不光是單純簽約，希望高雄市民也能接納五湖四海的朋友。

【特派記者蔡孟妤／廈門報導】外傳國民黨有意推高雄市長韓國瑜選二○二○總統，如果打贏，就讓韓妻李佳芬補選高雄市長，對此，韓國瑜怒回，李佳芬絕對不可能選高雄市長，這種說法非常惡劣，是醜化、中傷。至於自己是否接受國民黨徵召？韓國瑜說，二○二○到目前都不在他的考量之內。

外傳李佳芬補選高雄市長的說法，是來自國民黨基層擔心韓選上總統，高雄市長必須補選，屆時可能再回到民進黨手中，因此有「妻接夫棒」的提議。