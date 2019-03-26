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大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜與大陸國台辦主任劉結一（右）昨天在深圳麒麟苑九洲廳會面。記者劉學聖...
高雄市長韓國瑜與大陸國台辦主任劉結一（右）昨天在深圳麒麟苑九洲廳會面。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜近日赴對岸城市交流，與港、澳特首及中聯辦晤面引起話題，昨（25）日下午結束與國台辦主任劉結一的會面後，他率領高雄市政府官員與議員召開記者會，大方在對岸提及自己是「國父孫中山先生的信徒」，直言「1912年開始，國父孫中山推翻滿清，創立了中華民國」，希望台灣人民可以睜開眼睛，分辨那些抹黑、抹紅的酸言酸語，並強調此次深圳行的七點成果。

雖然韓國瑜在對岸大方談論「中華民國」與「三民主義」，讓許多民眾大讚有勇氣，然而律師林智群在其臉書粉絲專頁上砲轟，指出韓國瑜把中華民國講成「過去式」，有什麼好怕的？還翻拍大陸歷史課本上傳至網路上，點出在大陸的「中華民國」並非不能提及，甚至當地的歷史課本還列了一個專章，專門講「中華民國」。除此之外，林智群還認為，韓國瑜4天簽44億訂單真的很「公開透明」，直接擺明是用「認同一國兩制」換的，如果韓國瑜不是支持一國兩制，就不會拜會香港、澳門的中聯辦，林智群的種種發言火藥味十足。

而林智群也針對韓國瑜簽下的44億訂單有所想法，他表示「有做生意的都知道，44億訂單的MOU是沒什麼法律拘束力的，因為這種文件基本上只是雙方有一個共識，至於合約細節、甚至違約金都不會寫」，他直言「一個沒有penalty（懲罰） 的文件，有什麼拘束力呢？」

最後林智群以韓國瑜常說的「大家發大財」反諷，他指出台灣是一個年度GDP總量5700億美金的經濟體，如今對岸只以1.5億美金（約台幣44億元）施以小惠，就可以換取台灣直轄市長認同92共識（一國兩制），批評韓國瑜總說「政治0分、經濟100分」，如今根本是「政治100分」來換毫無效用的MOU合約，「真正可恥的，不是賣主權，而是連生意都不會做，賣一個爛價錢！」

律師林智群翻拍大陸歷史課本上傳至網路上，點出在大陸的「中華民國」並非不能提及。圖...
律師林智群翻拍大陸歷史課本上傳至網路上，點出在大陸的「中華民國」並非不能提及。圖擷自／林智群臉書
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韓國瑜中華民國一國兩制國台辦林智群

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