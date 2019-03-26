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韓嗆綠「豬八戒賣不了人參果」 賴自比唐三藏這麼說…

2019-03-26 00:35聯合報 本報記者／連線報導

行政院前院長賴清德提醒「賣農不賣身」，高雄市長韓國瑜（圖）反批「豬八戒賣不了人參...
行政院前院長賴清德提醒「賣農不賣身」，高雄市長韓國瑜（圖）反批「豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開賣，你有什麼好扯後腿的？」 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜出訪港澳深廈，連日來遭府院黨圍攻，行政院前院長賴清德喊話「賣農不賣身」，韓昨回嗆「豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開賣，你有什麼好扯後腿的？」他只是賣笑，不停的笑，然後賣農漁產品，民進黨找不了通路還抹黑，非常無聊。

行政院前院長賴清德（圖）喊話要高雄市長韓國瑜「賣農不賣身」，引發二人隔空互嗆。 ...
行政院前院長賴清德（圖）喊話要高雄市長韓國瑜「賣農不賣身」，引發二人隔空互嗆。 圖／聯合報資料照片
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賴清德在臉書以「唐三藏的提醒：孫悟空逃不過如來佛手掌心」為題，回應韓國瑜，縣市首長對外拓銷值得肯定，韓能在努力拚經濟的同時，也要兼顧台灣尊嚴，「孫悟空想賣人參果，雖有七十二變，如果沒有智慧，也逃不過如來佛手掌心」。

台中市長盧秀燕說，現行法令並未禁止地方首長與中共官員見面，首長拚經濟，中央不要扯後腿、酸言酸語。府要不要對岸市場？對首長開拓市場的態度為何？如果不鼓勵，乾脆立法禁止。民進黨在立院席次超過三分之二，要怎麼修都可以。

國民黨團也聲援韓，點名高雄市前市長謝長廷、陳菊等也曾赴陸，反批民進黨雙重標準、胡亂抹紅。

韓國瑜此行在港澳分別與特首、中聯辦主任見面，昨與大陸國台辦主任劉結一會面。「韓劉會」前，韓被問到是否會擔心國內又有聲音批判他？韓說，不會，因為見面都有議員、市府官員陪同。

對賴清德喊話「賣農不賣身」，韓回說，民進黨執政，「豬八戒賣不了人參果」，現在蔬果要賣出去了又來批評。政院副院長陳其邁喊話「台灣人百分之九十以上反對一國兩制，希望韓市長把台灣人的聲音傳給劉結一。」韓國瑜回說「先問一下陳其邁有沒有想我？叫陳其邁回去在酒館等我，我陪他喝杯酒，他廢話太多，回去以後好好見個面」。

韓國瑜「經濟之旅」繼在香港、澳門簽下約卅四億元新台幣訂單，接著在深圳海吉星農產物流園簽下新台幣九點二億元訂單，累積共近四十四億元。

韓國瑜民進黨賴清德陳其邁劉結一

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