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提醒韓國瑜 賴清德：只賣農產品不賣身

2019-03-24 23:58聯合報 記者周佑政丘采薇／連線報導

高雄市長韓國瑜拜訪中聯辦惹議，行政院前院長賴清德（圖）在臉書提醒他，「可以只賣農...
高雄市長韓國瑜拜訪中聯辦惹議，行政院前院長賴清德（圖）在臉書提醒他，「可以只賣農產品，不賣身」。 圖／聯合報系資料照片
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府：有知識的人 都知道中聯辦性質

高雄市長韓國瑜訪問香港拜訪中聯辦惹議，蔡總統在出訪期間示警「很難排除是在製造一國兩制的氛圍」，總統府發言人黃重諺昨再開砲轟韓表示，中聯辦的全名是「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，對兩岸關係或國際政治、國際關係有基礎知識的人，都會知道中聯辦的性質。

正角逐民進黨總統初選的行政院前院長賴清德昨也在臉書提醒韓國瑜，「可以只賣農產品，不賣身」，他擔任台南市長時也曾到上海、香港進行城市外交，推動文化、農產、觀光產業交流，當時行程全程公開，並站在國家立場發言，在習近平發表習五點後，公開透明尤其重要。

賴清德說，台南市的學甲漁民和中國有契作，但是漁民「只賣魚，不賣身」，韓市長此行為高雄推銷農產品，很辛苦，可以參考台南學甲漁民的作法，可以「只賣農產品，不賣身」。

黃重諺表示，在國際上或常識上，中聯辦其實就是大陸在香港執行一國兩制的機構。蔡總統的提醒，是希望所有政治人物、公職，在執行兩岸交流時要特別注意。這兩天從香港很多團體、民代及媒體的反應，「大概能看出為何總統有這樣提醒」。

至於是否指涉韓國瑜沒有常識，黃重諺說，「不能這樣說」，但對兩岸關係、國際政治及國際關係有基礎了解的人，都會知道中聯辦的性質。民進黨主席卓榮泰也質疑，韓國瑜見港澳特首，行前隱匿見中聯辦，先斬後奏，「有什麼不能說的秘密？」

民進黨立委許智傑表示，當年他和行政院前院長謝長廷去香港參加研討會，但沒去中聯辦，中聯辦是香港「一國兩制」操盤手，若韓國瑜能兼顧「台灣三要」，包括要主權、要安全、人民要有錢，他也樂觀其成。

韓國瑜香港一國兩制黃重諺卓榮泰

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