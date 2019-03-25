親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
韓國瑜訪陸港澳
柯文哲赴美訪問
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

聲援韓國瑜 朱立倫：見中共官員很正常

2019-03-25 00:03聯合報 記者魏翊庭祁容玉莊琇閔、鄭媁／連線報導

高雄市長韓國瑜與中聯辦主任等人會面，新北市前市長朱立倫（圖）表示，與中共官員見面...
高雄市長韓國瑜與中聯辦主任等人會面，新北市前市長朱立倫（圖）表示，與中共官員見面很正常，不必大驚小怪逢中必反。 圖／聯合報系資料照片
分享
高雄市長韓國瑜訪港澳，與中聯辦主任王志民等人會面，陸委會及出訪的總統蔡英文都提出質疑。新北市前市長朱立倫表示，與中共官員見面很正常，不必大驚小怪逢中必反；藍委陳學聖、費鴻泰也聲援韓。

朱立倫說，之前他出訪香港，也見過香港特首，外界不必太大驚小怪，不管在香港與大陸，與中共官員見面很正常。韓國瑜接下去到深圳、廈門，一定會會面很多中共官員，不必逢中必反，看到中共官員就覺得有什麼特別。

國民黨中央委員連勝文則要執政黨不用再酸了，自己做不到卻要酸人家，建議執政黨少嫉妒，少說酸言酸語，多想想自己為什麼做不到。韓國瑜「客隨主意」，是作客的道理。前台北縣長周錫瑋也聲援韓說，韓國瑜出訪港澳，還走進中聯辦，「不是他統戰我們，是我們統戰他」。

藍委陳學聖表示，韓國瑜光明正大告訴大家有會面不是很好嗎？不入虎穴、焉得虎子，過去總統府祕書長陳菊也曾跟國台辦主任張志軍會面，不是也沒什麼？民進黨不需要害怕，自己不要先喊狼來了。

藍委李彥秀反問，韓國瑜的相關行程是為推銷農銷品、搶訂單，怎麼會變成賣台？立委費鴻泰也說，民進黨執政以來，外銷訂單減少，農、漁民苦不堪言，韓出訪賣農漁產品，為何政府還要扯後腿？民進黨不要見獵心喜「抹紅」韓國瑜。

韓國瑜香港特首朱立倫連勝文陳學聖

相關新聞

韓國瑜深圳拚「南南合作」 避談政治議題

2019-03-25 00:16

新聞眼／韓國瑜經濟之旅 踩進兩岸政治深水區

2019-03-24 23:50

賴清德要韓國瑜賣農不賣身 蔡正元嗆賴跟陳菊都賣過

2019-03-25 00:14

提醒韓國瑜 賴清德：只賣農產品不賣身

2019-03-24 23:58

韓國瑜見中聯辦 陸委會籲高市府說明

2019-03-24 23:53

韓國瑜總統級維安 記者「被建議」住別間飯店

2019-03-24 23:01

韓國瑜參觀深圳夢工場 為台灣青年加油打氣

2019-03-24 22:52

給韓國瑜的公開信 蔡詩萍：自我港澳化才危險！

2019-03-24 22:44

韓國瑜會中聯辦 港媒頭版指私通大陸賣掉台灣

2019-03-24 22:30

影／韓國瑜觀賞深圳市民中心燈光秀 貼心幫太太提包包

2019-03-24 22:25

韓國瑜訪港走入中聯辦 劉兆佳：默認香港一國兩制

2019-03-24 20:13

九二共識是兩岸定海神針 深圳市委書記：很讚賞韓國瑜

2019-03-24 19:51

與深圳市委書記會面 韓國瑜：背後酸言酸語我不在乎

2019-03-24 19:40

再示警！黃重諺：有兩岸知識的人都知道中聯辦性質

2019-03-24 19:12

【重磅快評】民進黨再怎麼無能 也別把台灣賤價低賣

2019-03-24 18:38

韓國瑜訪陸惹議 賴清德：賣農產品不要賣身

2019-03-24 18:23

影／禿子打傘無法無天！新生代議員批韓國瑜密會中聯辦

2019-03-24 18:01

韓國瑜抵達深圳 將與深圳市委書記見面

2019-03-24 17:03

韓國瑜進港澳中聯辦 李俊俋質疑公然違法

2019-03-24 16:23

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

2019-03-24 15:46

韓國瑜訪陸簽實體通路訂單 今又增電商銷售平台

2019-03-24 15:17

韓國瑜抵深圳 高規格維安媒體搜身搜包

2019-03-24 14:40

韓國瑜訪中聯辦 支持反對互見

2019-03-24 14:32

卓榮泰質疑韓國瑜：等劉結一召見後回台領表？

2019-03-24 14:20

民進黨抹紅韓國瑜 費鴻泰：只會讓他愈來愈紅

2019-03-24 13:48

韓國瑜演講票 狂粉大早搶購

2019-03-24 13:25

影／會中聯辦主任被批 韓嗆蔡：歪七扭八的看法

2019-03-24 13:15

影／韓國瑜參訪澳門大學了解高等教育情況

2019-03-24 12:16

韓國瑜訪澳門賽馬會：是否引進還要評估

2019-03-24 11:56

影／韓國瑜談領表 笑說「不要逼我洗衣服」

2019-03-24 10:29

訪中聯辦被批製造一國兩制 韓國瑜：一個朋友就是一條路

2019-03-24 10:26
看更多

熱門文章

小英出訪都有事？1個烏龍、1句嘴砲引軒然大波

2019-03-24 08:00

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

2019-03-24 15:46

孫大千嗆黃之鋒：「今日香港」不可能變「明日台灣」

2019-03-24 08:25

公投反同？柯P炸翻同志圈…直男真心話？搶藍營選票？

2019-03-24 09:00

朱立倫說沒徵召式初選制 吳敦義：以前也沒換柱制

2019-03-24 13:28

給韓國瑜的公開信 蔡詩萍：自我港澳化才危險！

2019-03-24 22:44

海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07

韓國瑜訪陸惹議 賴清德：賣農產品不要賣身

2019-03-24 18:23

與深圳市委書記會面 韓國瑜：背後酸言酸語我不在乎

2019-03-24 19:40

酒駕零容忍！陸軍設黑白無常靈堂 官兵休假前先體驗

2019-03-24 16:46

韓國瑜進港澳中聯辦 李俊俋質疑公然違法

2019-03-24 16:23

韓國瑜訪陸簽實體通路訂單 今又增電商銷售平台

2019-03-24 15:17

韓國瑜會中聯辦 港媒頭版指私通大陸賣掉台灣

2019-03-24 22:30

蔡英文批韓訪中聯辦 連勝文：自己做不到不要酸別人

2019-03-24 11:39

韓國瑜抵深圳 高規格維安媒體搜身搜包

2019-03-24 14:40

獨派：如果賴清德贏初選 不會讓蔡英文跛腳

2019-03-24 16:55

選總統有鬆口？ 韓國瑜：跟誰鬆口？回去再考慮

2019-03-24 10:21

影／韓國瑜觀賞深圳市民中心燈光秀 貼心幫太太提包包

2019-03-24 22:25

吳敦義提被動徵召韓國瑜 朱立倫：要徵召就大大方方

2019-03-24 10:59

韓國瑜訪港走入中聯辦 劉兆佳：默認香港一國兩制

2019-03-24 20:13

摸熟雲豹甲車性能 這位少將有駕駛證照

2019-03-24 04:24

F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40

影／禿子打傘無法無天！新生代議員批韓國瑜密會中聯辦

2019-03-24 18:01

訪中聯辦被批製造一國兩制 韓國瑜：一個朋友就是一條路

2019-03-24 10:26

韓國瑜抵達深圳 立委許淑華現身迎接

2019-03-24 15:38

再示警！黃重諺：有兩岸知識的人都知道中聯辦性質

2019-03-24 19:12

九二共識是兩岸定海神針 深圳市委書記：很讚賞韓國瑜

2019-03-24 19:51

韓國瑜演講票 狂粉大早搶購

2019-03-24 13:25

卓榮泰質疑韓國瑜：等劉結一召見後回台領表？

2019-03-24 14:20

影╱爭釣權被指製造漁港垃圾？ 釣友怒搜證「魚網誰丟棄」

2019-03-24 18:33

政院拍板開放50釣區 漁會：我們也能發動5萬漁民反對

2019-03-24 18:31

影／柯P結束美國訪問 柯粉透早接機獻花

2019-03-24 08:04

藍擬徵召韓國瑜領表 連勝文：挺韓應幫推高雄經濟

2019-03-24 11:40

韓國瑜總統級維安 記者「被建議」住別間飯店

2019-03-24 23:01

韓國瑜抵達深圳 將與深圳市委書記見面

2019-03-24 17:03

蔡英文出訪抵達第二站 諾魯派外交部次長迎接

2019-03-24 16:17

國台辦主任劉結一 明晚宴請韓國瑜

2019-03-24 18:41

我兩上將訪華府 台美軍事交流順暢

2019-03-24 09:53

民進黨抹紅韓國瑜 費鴻泰：只會讓他愈來愈紅

2019-03-24 13:48

韓國瑜選總統？綠委：市長不滿一年 選民未必買單

2019-03-24 22:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top