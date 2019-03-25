聲援韓國瑜 朱立倫：見中共官員很正常

高雄市長韓國瑜與中聯辦主任等人會面，新北市前市長朱立倫（圖）表示，與中共官員見面很正常，不必大驚小怪逢中必反。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜訪港澳，與中聯辦主任王志民等人會面，陸委會及出訪的總統蔡英文都提出質疑。新北市前市長朱立倫表示，與中共官員見面很正常，不必大驚小怪逢中必反；藍委陳學聖、費鴻泰也聲援韓。

朱立倫說，之前他出訪香港，也見過香港特首，外界不必太大驚小怪，不管在香港與大陸，與中共官員見面很正常。韓國瑜接下去到深圳、廈門，一定會會面很多中共官員，不必逢中必反，看到中共官員就覺得有什麼特別。

國民黨中央委員連勝文則要執政黨不用再酸了，自己做不到卻要酸人家，建議執政黨少嫉妒，少說酸言酸語，多想想自己為什麼做不到。韓國瑜「客隨主意」，是作客的道理。前台北縣長周錫瑋也聲援韓說，韓國瑜出訪港澳，還走進中聯辦，「不是他統戰我們，是我們統戰他」。

藍委陳學聖表示，韓國瑜光明正大告訴大家有會面不是很好嗎？不入虎穴、焉得虎子，過去總統府祕書長陳菊也曾跟國台辦主任張志軍會面，不是也沒什麼？民進黨不需要害怕，自己不要先喊狼來了。

藍委李彥秀反問，韓國瑜的相關行程是為推銷農銷品、搶訂單，怎麼會變成賣台？立委費鴻泰也說，民進黨執政以來，外銷訂單減少，農、漁民苦不堪言，韓出訪賣農漁產品，為何政府還要扯後腿？民進黨不要見獵心喜「抹紅」韓國瑜。