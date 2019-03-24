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韓國瑜訪港走入中聯辦 劉兆佳：默認香港一國兩制

2019-03-24 20:13香港01 記者彭毅詩／報導

韓國瑜抵達深圳受到熱烈歡迎。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
韓國瑜抵達深圳受到熱烈歡迎。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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高雄市市長韓國瑜23日已離港赴澳門，繼續其外訪之旅。在「韓流」襲港期間，韓國瑜一直避談政治，然而，昨午走入中聯辦，這項隱藏行程卻令「拼經濟不是拼外交」之說亮起問號。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，韓國瑜訪問中聯辦已默認香港的「一國兩制」已取得成功，但他一定不會公開表態。

對於有民主派指控韓國瑜見中聯辦是北京精心安排，扭曲一國兩制，劉兆佳表示，基於《處理「九七」後香港涉台問題的七條基本原則和政策》，香港與台灣的官方關係一向由北京主導，中央官員在香港見台灣官員，是中央可自行決定的事。

「拼經濟」的旗幟高掛，韓國瑜出訪固然要在要商貿上交功課，昨天中午，他見證高雄市農會及漁會與香港中華出入口商會簽署總值近27億新台幣（約6.86億港元）的訂單，不過之後的行程神秘，下午終揭曉他選擇走入中聯辦，並與中聯辦主任王志民談得「非常融洽」：「個人過去工作的崗位上，人生的甘苦談，老婆、孩子，香港跟高雄的未來，像這些天南地北。」

一次「天南地北」、一場「情感交流」，全國港澳理事會副會長劉兆佳接受訪問時卻形容是巨大的政治動作，反映北京重視韓國瑜個人的政治能量，希望爭取多一個北京在國民黨的朋友，尤其是主張兩岸統一和反對台獨的地方政府領導，有助日後兩岸關係發展。

劉兆佳又指，北京安排韓國瑜見北京駐港官員加上高規格接待，突顯北京對台灣的新政策：「在經濟和外交上施加壓力，迫使台灣在『一國兩制』的框架下磋商兩岸統一問題，摒棄過去只針對政府間或共產黨與國民黨磋商的渠道，而轉向台灣地方政府和老百姓。」

中共總書記習近平年初倡議探索「一國兩制台灣方案」，韓國瑜昨天接受傳媒訪問時，沒有回應是否接受此說法。劉兆佳相信，韓國瑜走入中聯辦，至少已默認香港的「一國兩制」已取得成功，但他一定不會公開表態：「你肯定不會出來說香港一國兩制實踐失敗，如是者，便不是促進彼此的友誼和推動經貿合作，但問題是他始終沒有說任何關於一國兩制的事，最多可以動作、表情和行為（判斷他）是認可香港的『一國兩制』是成功。」

民主派立法會議員朱凱廸、區諾軒和梁耀忠，以及香港眾志聯署批評，韓國瑜到西環明顯經過北京精心安排，是「扭曲版本的一國兩制背書」。

劉兆佳認為，根據所謂的「錢7條」，即《處理「九七」後香港涉台問題的七條基本原則和政策》，在處理香港與台灣的官方關係上，香港沒有決定權，反而是由中央主導：「在香港，若果中央官員願意見台灣官員，是中央自己可以決定的事，與香港政府沒有關係，當然名義上是香港政府安排，但實際上涉及台港問題，以至兩岸關係肯定是中央主導。」

劉兆佳認為，韓國瑜走入中聯辦意味默認香港的一國兩制是成功。 香港01資料圖片／記...
劉兆佳認為，韓國瑜走入中聯辦意味默認香港的一國兩制是成功。 香港01資料圖片／記者林若勤攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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