韓國瑜演講票 狂粉大早搶購

2019-03-24 13:25 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／工業市報導



影音來源：記者謝雨珊

中華民國高雄市長韓國瑜及參訪團將於4月12日至14日訪問洛杉磯。韓國瑜4月14日在聖蓋博喜來登酒店的公開演講會，23日下午2時開放購票。購票處還未開門，現場早已車水馬龍。有許多狂熱「韓粉」一大清早，抱著「必取入場門票」的決心到場排隊，只為了在4月親眼目睹韓國瑜；也有不少民眾抵達後，未能取票而失望地離開。

韓國瑜公開演講會入場券開票當天，吸引許多「韓粉」前來購買，狂熱粉絲甚至上午7時半就陸續抵達排隊。大家在等待的時刻都喊著「韓國瑜選總統」，每個人都期待韓國瑜未來有一番作為。

首兩位到場排隊的是一對住在聖蓋博市的羅姓姊妹，羅氏姊妹都非常喜歡韓國瑜，兩人一心想著「一定要拿到票」，一大早即開車到工業市的購票處，成功拔得頭籌。羅女士表示，韓國瑜人很真誠，也很努力，不僅心想著為人民謀福利，也經常幫助弱勢，「我想要成為第一個取得票的人，所以7點半就來了」。

比羅姓姐妹晚幾十分鐘抵達的李女士是華僑，老公是台灣人的李女士雖然不是台灣人，但也熱愛韓國瑜。因為先生看電視常看韓國瑜相關新聞，因而喜歡上韓國瑜，她認為韓國瑜這個人非常特別，敢講敢做，希望有機會能親眼見他一面，特地早起排隊。

自稱是韓國瑜粉絲的柳先生從阿罕布拉市前來購票處排隊，上午8時左右抵達，他表示韓國瑜讓人感覺很誠懇，有情有義，講話非常有鼓舞人心的力量，與國民黨其他人很不一樣，希望韓國瑜好好為高雄市打拚，做出成績給大家看。

來自核桃市的柯氏夫婦上午8點多抵達購票處，柯太太表示，韓國瑜總能站在人民角度看事情，是個不錯的好人。問及等候多時的心情，柯太太覺得等待非常值得，不僅能在場結交到同樣喜愛韓國瑜的新朋友，也有機會取得入場門票親眼看到韓國瑜。柯先生認為韓國瑜可帶著台灣走向更好的前途，非常期待韓國瑜在美國演講會上，將他的理想與進一步作法都與民眾分享。