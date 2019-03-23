被批見中聯辦不合適 韓：歪嘴雞不需要挑米吃

2019-03-23 11:21 香港01 記者翟睿敏／報導



韓國瑜（左二）與旅遊業界合照。 圖／擷自香港01資料照 分享 facebook 高雄市長韓國瑜昨晚（22日）到維港欣賞幻彩詠香江，在旅發局代表的陪同下於中環天星碼頭登船。被問及傍晚與中聯辦的會面內容，韓國瑜形容是「純粹吃飯」，氣氛融洽，又指雙方就要加強兩地商貿交流達成共識。

據了解，旅發局總幹事劉鎮漢、旅議會主席黃進達、旅遊業立法會議員姚思榮、香港台灣商貿合作委員會主席、經民聯吳永嘉、港區全國人大代表張俊勇等均有出席維港遊。

被問及傍晚與中聯辦的會面內容，韓國瑜形容是「純粹吃飯」，氣氛融洽，又指雙方就要加強兩地商貿交流達成共識。 香港01記者洪嘉徽／攝影 分享 facebook 早於韓國瑜到達前1小時，已有來自中國同盟會、中山研究學院等約10多名支持者在天星碼頭外等候韓國瑜到來。韓到場時，支持者揮動青天白日滿地紅旗，高呼「歡迎韓市長來香港」等口號，韓國瑜亦以微笑及揮手示好。

被問及傍晚時份與中聯辦的會面內容，韓國瑜形容是「純粹吃飯」、「情感交流」，又指雙方達成共識，認為香港及高雄互相應多來多往。他又引述中聯辦主任王志民指，對過去兩地的交流太少感到可惜，認為香港能為高雄提供更多做生意的機會，韓國瑜亦表示認同，又形容雙方會面的氣氛融洽。

姚思榮指，當介紹香港現時每周有77班航班來往高雄時，韓國瑜感到驚訝，認為兩地交通便利，未來交流更有信心。韓國瑜稱，上任兩個月來，高雄酒店入住率高，，未來會更重視推廣當地旅遊業。

韓國瑜完成維港遊後於中環天星碼頭下船，再次回應傳媒提問。問到被香港眾志羅冠聰批評密會中聯辦做法不合適，韓國瑜強調，尊重香港本地的一切安排，又重申高雄市的未來「只有朋友，沒有敵人；只有道路，未有圍牆」，所以只要時間允許，都會欣然接受港府的所有安排。韓國瑜又引用台語諺語，「歪嘴雞不需要挑米吃」，表示會當所有向高雄伸出援手的人為好朋友。他續指，香港內部不同的看法，應由香港自己處理。

泛民三議員聯署聲明 轟韓「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」

議會陣線3名立法會議員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠及香港眾志晚上就韓國瑜訪港行程，發表聯署聲明。聲明指，韓國瑜開初說訪港之行是經貿之旅，不涉政治；然而最終行程卻兩度加插與中聯辦人員會面；該做法並不合適，亦對香港市民發出錯誤的信息。

聲明又稱，根據「一國兩制」原則和《基本法》，高雄與香港的貿易肯定是香港特區政府的自治範圍，與中聯辦無關，認為韓會見中聯辦，明顯與經貿目標不符。

聲明最後批評，香港「一國兩制」近年走樣，其中關鍵是北京透過中聯辦高度控制香港內政，而韓來訪一反過往外賓尊重香港制度，與中聯辦見面，是「打破成規，明顯是經過北京精心安排，看在香港人眼裏，正是為扭曲版本的『一國兩制』背書，助紂為虐」。聲明「懇切希望台灣人民要對所有中共的統戰伎倆有所警惕，捍衛珍貴的民主」。 韓國瑜早前與中聯辦主任王志民會面。 中聯辦圖片。 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》