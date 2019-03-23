親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
英賴對決爭初選
蔡總統出訪友邦
韓國瑜訪陸港澳
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

十年一別…韓流襲港 勸進聲不斷

2019-03-23 00:26聯合報 記者蔡孟妤／香港報導

高雄市長韓國瑜昨出發前往香港拚經濟，獲港府高規格接待，大陸駐港特別行政區聯絡辦公室台灣事務部長楊流昌、香港政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光、台灣駐港台北經濟文化辦事處代理處長高銘村，中、港、台三地官員難得同場接機。

晚間，韓一行與中聯辦主任王志民餐敘，但不公開，與會議員也被下「禁拍令」，不准在餐會裡拍照。韓國瑜會後受訪說，純吃飯情感交流；今天韓預計到澳門與澳門特首崔世安見面。

高雄市長韓國瑜昨晚夜遊欣賞維多利亞港美景，港媒大陣仗採訪。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜昨晚夜遊欣賞維多利亞港美景，港媒大陣仗採訪。 記者劉學聖／攝影
分享
韓國瑜此行雖定位為拚經濟，但所到處仍有濃厚政治味。昨下午韓拜訪香港信和集團主席黃志祥時，黃志祥表示，高雄有出色、有魅力的領導，所以「要鼓勵他出來」。面對黃「勸進」，韓國瑜受訪時說，黃的意思只是希望高雄、台灣快樂。

韓國瑜昨上午九點廿分飛抵香港，獲港府禮遇通關入境，讓接機的韓粉一度撲空，拿著國旗在機場追逐韓國瑜，想親眼見韓一面。

韓國瑜與市府官員隨後前往香港禮賓府拜會香港特首林鄭月娥，並共進午餐。韓國瑜說，台灣人一年超過一百萬人到香港旅遊，最近香港搜尋高雄聲量大，高雄會加強與香港及大陸城市在經貿、觀光等領域合作。高雄今年要推中英文雙語教育，香港也可做為借鏡。

林鄭月娥說，香港多數學校都在發展科技創新中心，希望招收更多東協及外地學生。香港進口農漁產品需求很大，期待韓多在香港推廣，拓展雙方交流。

下午韓參加在香港會議展覽中心的「友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會」，韓致詞時表示，十年一別香港，他的年齡、心境、髮型、工作職務統統不同，如今垂垂老矣，偏偏又得到新工作，六十一歲必須要認真做。感性致詞，贏得台下熱烈掌聲。

韓國瑜見證農漁會簽單後，隨即與信和集團主席黃志祥會面爭取投資，鴻海集團總裁郭台銘也特別從深圳趕來。

黃志祥說，昨早聽新聞，台灣快樂指數全球第廿五，比去年高，「經濟不太好，能這麼開心嗎？」台灣快樂指數變高，相信是因為高雄拉高、有魅力的領導，所以「要鼓勵他出來嘛」。

黃還對韓說，台灣快樂指數比香港高很多，也比新加坡高，是韓的魅力帶動高雄，帶動全台。希望明年調查台灣是全球第一，「那我們就知道原因在哪了」。

韓國瑜香港特首經濟總統大選朱立倫

相關新聞

新聞眼／對比馬、連…韓訪港「頂格」而行

2019-03-23 00:11

「8張合約落袋」韓抵港簽24億大單

2019-03-23 00:19

高雄農業局長傳捷報 韓國瑜首日香港簽約達26.71億元

2019-03-22 23:34

韓國瑜晚餐會中聯辦主任 強調純粹情感交流、互相打氣

2019-03-22 22:38

香港中聯辦主任王志民 向韓國瑜介紹香港回歸後取得的成就

2019-03-22 22:36

說不丹人傻？韓國瑜：是比喻無憂無慮

2019-03-22 22:00

韓國瑜訪港陸 文匯報：大陸才是台灣的「發財通道」

2019-03-22 21:57

影／韓國瑜搭船夜遊香江 心情輕鬆

2019-03-22 21:06

韓國瑜訪港未回應政治問題 強調「拚經濟不是拚外交」

2019-03-22 20:23

在香港遇到韓國瑜 郭台銘：很開心

2019-03-22 20:21

唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

2019-03-22 18:33

與黃志祥、郭台銘碰面 黃竟也勸韓國瑜選總統

2019-03-22 17:43

郭台銘也在香港！韓國瑜簽下大單後中環會合參訪

2019-03-22 16:52

影／韓國瑜帶領市府團隊 與香港簽下逾24億合約

2019-03-22 16:14

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

2019-03-22 15:49

韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

2019-03-22 15:17

香港特首見韓國瑜：歡迎高雄漁農產品出口至香港

2019-03-22 14:30

高規格接待！韓國瑜抵港 與特首林鄭月娥午宴

2019-03-22 14:25

與港特首林鄭月娥見面 韓國瑜：盼更緊密交流

2019-03-22 14:00

韓國瑜獲禮遇走特別通道 韓粉拿著國旗來回奔跑追逐

2019-03-22 12:53

港府要員接機 韓國瑜拱手回應港媒訪問

2019-03-22 12:27

韓國瑜登陸拚經濟 徐國勇：韓市長應會堅守主權

2019-03-22 12:10

韓國瑜抵香港 台灣駐港官員到機場迎接

2019-03-22 10:32

影／韓國瑜出訪大陸 大批媒體隨行

2019-03-22 08:14

韓國瑜出訪清晨出發 預計中午與香港特首會面

2019-03-22 07:37
看更多

熱門文章

他拆解「瑜」、「德」2字 預言總統大選藍綠變化

2019-03-22 10:04

國防部力挺超狂女軍官！她出櫃挺蔡砲歐陽

2019-03-22 18:33

揭密郭秀珠之恨！吳淑珍一通電話啥事都辦…卻遭扁背叛

2019-03-22 09:00

韓國瑜想選總統？小英前腳剛走 就辣嗆她這8個字

2019-03-22 08:00

韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

2019-03-22 15:17

結婚書約驚見柯文哲 網友提醒高嘉瑜：你代誌大條了！

2019-03-22 15:01

孫大千：蔡英文參選3條件 不正好把自己臉打得很腫？

2019-03-22 08:39

柯文哲訪美機場手機充電 這次改這樣做......

2019-03-22 05:47

郭台銘也在香港！韓國瑜簽下大單後中環會合參訪

2019-03-22 16:52

韓國瑜出訪清晨出發 預計中午與香港特首會面

2019-03-22 07:37

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

2019-03-22 15:49

當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

2019-03-22 14:23

與港特首林鄭月娥見面 韓國瑜：盼更緊密交流

2019-03-22 14:00

與黃志祥、郭台銘碰面 黃竟也勸韓國瑜選總統

2019-03-22 17:43

民進黨初選狂喊團結 彭明敏：「連任優先」是無恥口號

2019-03-22 11:34

韓國瑜稱台獨比梅毒可怕 蘇貞昌：用性病比喻羞辱人

2019-03-22 12:14

韓國瑜獲禮遇走特別通道 韓粉拿著國旗來回奔跑追逐

2019-03-22 12:53

韓國瑜是「百年難得奇才」？作家：非全然因政治才能

2019-03-22 10:21

說不丹人傻？韓國瑜：是比喻無憂無慮

2019-03-22 22:00

唯快不破！郭台銘談台灣農業：六流加六快才能發大財

2019-03-22 18:33

綠立委直言賴清德將走完初選 喊話謝龍介「雞排準備好」！

2019-03-22 11:53

新加坡超市熱賣高雄水果 他大嘆：來星34年第一次看到國旗

2019-03-22 15:45

在香港遇到韓國瑜 郭台銘：很開心

2019-03-22 20:21

影／韓國瑜出訪大陸 大批媒體隨行

2019-03-22 08:14

韓國瑜參選總統？友人：他不想 但應有心理準備

2019-03-22 14:09

談酒駕臉書被灌爆 周春米：我成了大砲打小鳥的小鳥

2019-03-22 10:49

川普幕僚紛支持售台F-16 但台灣恐無法很快拿到

2019-03-22 14:58

韓國瑜還海洋局辦公室？王鴻薇打臉蔡英文花億元修官邸

2019-03-22 11:01

防民進黨分裂 苦苓幫蔡英文、賴清德出主意

2019-03-22 11:03

參選總統民調低？王金平：我是最強候選人

2019-03-22 18:04

立院決議「公教退休年資補償金」修正草案 退回程序委員

2019-03-22 11:31

歐陽娜娜自稱「中國人」 蘇貞昌：諒解不得已的表態

2019-03-22 13:09

蔡、賴出線該挺誰 唐湘龍：挺蔡英文是政治告別式

2019-03-22 11:46

港府要員接機 韓國瑜拱手回應港媒訪問

2019-03-22 12:27

2020當總統的條件 學者指韓國瑜這8字足以克敵

2019-03-22 11:41

賴清德參選「四面賴神何為真？」沈富雄提4個論點

2019-03-22 12:33

菊怕賴受傷不挺賴 林濁水：誰會讓他受那麼嚴重的傷？

2019-03-22 16:24

影／韓國瑜帶領市府團隊 與香港簽下逾24億合約

2019-03-22 16:14

韓國瑜抵香港 台灣駐港官員到機場迎接

2019-03-22 10:32

影／韓國瑜搭船夜遊香江 心情輕鬆

2019-03-22 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top