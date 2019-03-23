十年一別…韓流襲港 勸進聲不斷

2019-03-23 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／香港報導



高雄市長韓國瑜昨出發前往香港拚經濟，獲港府高規格接待，大陸駐港特別行政區聯絡辦公室台灣事務部長楊流昌、香港政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光、台灣駐港台北經濟文化辦事處代理處長高銘村，中、港、台三地官員難得同場接機。

晚間，韓一行與中聯辦主任王志民餐敘，但不公開，與會議員也被下「禁拍令」，不准在餐會裡拍照。韓國瑜會後受訪說，純吃飯情感交流；今天韓預計到澳門與澳門特首崔世安見面。

高雄市長韓國瑜昨晚夜遊欣賞維多利亞港美景，港媒大陣仗採訪。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 韓國瑜此行雖定位為拚經濟，但所到處仍有濃厚政治味。昨下午韓拜訪香港信和集團主席黃志祥時，黃志祥表示，高雄有出色、有魅力的領導，所以「要鼓勵他出來」。面對黃「勸進」，韓國瑜受訪時說，黃的意思只是希望高雄、台灣快樂。

韓國瑜昨上午九點廿分飛抵香港，獲港府禮遇通關入境，讓接機的韓粉一度撲空，拿著國旗在機場追逐韓國瑜，想親眼見韓一面。

韓國瑜與市府官員隨後前往香港禮賓府拜會香港特首林鄭月娥，並共進午餐。韓國瑜說，台灣人一年超過一百萬人到香港旅遊，最近香港搜尋高雄聲量大，高雄會加強與香港及大陸城市在經貿、觀光等領域合作。高雄今年要推中英文雙語教育，香港也可做為借鏡。

林鄭月娥說，香港多數學校都在發展科技創新中心，希望招收更多東協及外地學生。香港進口農漁產品需求很大，期待韓多在香港推廣，拓展雙方交流。

下午韓參加在香港會議展覽中心的「友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會」，韓致詞時表示，十年一別香港，他的年齡、心境、髮型、工作職務統統不同，如今垂垂老矣，偏偏又得到新工作，六十一歲必須要認真做。感性致詞，贏得台下熱烈掌聲。

韓國瑜見證農漁會簽單後，隨即與信和集團主席黃志祥會面爭取投資，鴻海集團總裁郭台銘也特別從深圳趕來。

黃志祥說，昨早聽新聞，台灣快樂指數全球第廿五，比去年高，「經濟不太好，能這麼開心嗎？」台灣快樂指數變高，相信是因為高雄拉高、有魅力的領導，所以「要鼓勵他出來嘛」。

黃還對韓說，台灣快樂指數比香港高很多，也比新加坡高，是韓的魅力帶動高雄，帶動全台。希望明年調查台灣是全球第一，「那我們就知道原因在哪了」。