韓國瑜訪港未回應政治問題 強調「拚經濟不是拚外交」

2019-03-22 20:23 香港01 記者吳倬安／報導



高雄市長韓國瑜出訪香港，下午舉行農產品推介會暨簽約儀式。聯合報系記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜在友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會完結後，接受傳媒聯合採訪。被問到對「一國兩制」在香港落實的看法和會否承認「九二共識」，他稱「問題問得十分好」，著記者吃高雄的水果，強調訪港是經濟之旅和情感交流之旅，並透露高雄漁農業界在介紹會上簽署7項為期1年到4年的合同，總值約5.8億港元。

韓國瑜出發前曾稱所有行程會公開透明，但為何與特首林鄭月娥閉門會面，他稱是「客隨主便」，強調要配合主人家的安排。

原定韓國瑜在活動完結後會接受傳媒訪問50分鐘，不過最終只接受約10分鐘的訪問，有香港傳媒問到對「一國兩制」在香港落實和國家主席習近平提出的「一國兩制」台灣版本的看法、會否承認「九二共識」，以及會否參加台灣總統選舉，他稱「問題問得十分好」，又向記者說：「台灣的水果還沒有吃吧？」，強調是訪港是經濟之旅和情感交流之旅，定位十分清晰。

其後再有記者向韓國瑜會否參選總統，又質疑他此行是「拚經濟」，不是「拚外交」，韓國瑜稱是次訪港是「交朋友，做生意」。

韓國瑜出發前曾稱所有行程會公開透明，但為何與特首林鄭月娥閉門會面，他稱是「客隨主便」，強調主人家的安排就要配合，並沒有其他意思。

有指韓國瑜訪港的接待規格較台北前市長馬英九和郝龍斌訪港時為高，韓國瑜稱不知二人訪港的規格，強調香港的東西非常好食，空間十分寬敞，又指透過交流中，發現有很多商業發展和學習的機會，又指高雄的農產品出口數字有很大增長空間。

文章授權轉載自《香港01》