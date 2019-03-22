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韓國瑜今訪港拚經濟 26日廈門可望會劉結一

2019-03-22 00:14聯合報 記者謝梅芬許依晨／連線報導

高雄市長韓國瑜（左）今天率團赴港澳及大陸城市交流，高市新聞局長王淺秋（右）說，此...
高雄市長韓國瑜（左）今天率團赴港澳及大陸城市交流，高市新聞局長王淺秋（右）說，此行定位在經濟之旅。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市韓國瑜今天率廿八人訪問團赴港澳及大陸城市交流，可望會晤香港特首林鄭月娥與大陸國台辦主任劉結一。高市新聞局長王淺秋昨天說，此行定位在經濟之旅，除行銷農漁產品外，也要了解ＡＩ及ＩＴ產業，希望有更多投資到高雄。

據傳韓國瑜廿六日將在廈門與劉結一會面，陸委會發言人邱垂正昨天說，對於韓國瑜表示會遵循政府相關規範，「陸委會表達讚賞」。他說，韓國瑜這次行程中並未列名會見國台辦官員，若有相關安排，高雄市政府隨時可以補件說明，而此事也宜由高雄市政府對外說明。

邱垂正說，政府有從相關管道掌握相關情形，依據相關規定，縣市首長返台後，必須向中央目的地事業主管機關及陸委會提送考察報告，陸委會也會主動與高雄市政府聯繫了解相關交流情形，提供必要的協助，並責成駐港澳辦事處全力做好接待工作。

韓國瑜一行人今天先到香港參訪市政建設及信合集團，參加農產品推介會並簽約，廿三日起前往澳門、深圳、廈門等地訪問，預計廿八日返回高雄；市長夫人李佳芬將自費隨行。

據了解，韓國瑜在澳門將與一家美商公司簽訂花卉合約，是由高雄市議員黃柏霖牽線，從五月一日起，一年買兩百萬美元的花。農業局已找到一名神農獎得主，透過經營的花卉合作社出貨，這是市政府首次賣花到澳門。王淺秋也透露，韓國瑜返國後，還會再接下一筆超過十億元的訂單。

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