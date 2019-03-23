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借鏡歐美「路口瘦身」 車輛自然降速

2019-03-23 00:40聯合報 記者侯俐安／台北報導

汽車不禮讓斑馬線上的行人，在台灣十分常見。 記者蘇健忠／攝影
汽車不禮讓斑馬線上的行人，在台灣十分常見。 記者蘇健忠／攝影
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台灣交通事故發生在路口周圍占比超過三分之二，為避免太過開闊的路口讓駕駛「看到黃燈就衝」，英、荷、德、日等國近年實施「路口瘦身」，讓接近路口的人行道「增胖」凸出，並放上紅綠燈等，讓車輛得以自然降速。學者認為，提升行人安全，在推動斑馬線退縮、庇護島設置之前，也應全盤檢討路口設計，否則安全提升有限。

中原大學景觀學系教授趙家麟說，交通事故很大一部分是車速快，但台灣始終未能提出有效解方。他解釋，車輛在路段中行駛時，受兩側建築物、人行道等設置，空間較局限，但當駕駛接近路口、兩側逐漸變寬，一旦綠燈秒數快結束，台灣駕駛習慣「看到黃燈就衝」，大幅提高事故機率。

他說，斑馬線、庇護島確實應檢討，但改善路口應更全面，讓路口瘦身，才能讓駕駛「想快也快不起來」。

路口瘦身設計精神就是要翻轉現在車輛行駛到路口時，容易因空間變得相對開闊而加速的狀況。在歐美，路口瘦身會將街角的人行道「增胖」，例如路邊停車帶，在延伸至路口時，作為人行道的擴充，搭配教育宣導、落實執法，效果才會顯著。

趙家麟說，路口瘦身增加行人停等過街的空間面積，讓行人更容易預先被車輛駕駛看見，也縮短斑馬線的距離，消弭原本在路口街角隨時臨停的機會，降低臨停阻礙行人通行的亂象，並讓路口車行更有秩序，讓車輛駕駛因道路環境改變，自動降低車速。

淡江大學運管系副教授羅孝賢也說，國外很多路口是「打開的」，不像台灣道路緊鄰建築、騎樓，退縮斑馬線應搭配道路設計檢討。此外，台灣違規臨停太多，若剛好停在街角、擋住轉彎視線，再怎麼退都沒用，執法也不能偏廢。

羅孝賢表示，台灣職業駕駛往往仗著「藝高人膽大」快速過彎，但日本早已落實公車「指差確認」，駕駛先比手勢、喊口號再轉彎，國內客運公司雖實施多年，卻仍未落實；此外，國人過馬路低頭族也愈來愈多。他說，追根究柢還是台灣交通文化，如無法讓禮讓深耕變成文化，工程做再多也不會安全。

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